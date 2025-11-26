El miércoles 26 de noviembre marca el regreso esperado de Stranger Things, con el estreno de su épica temporada final. Después de años de aventuras y misterios, la serie que definió una época culmina en un choque inolvidable entre luz y oscuridad.

En esta última entrega, **la atención se centra en un enfrentamiento decisivo contra las fuerzas que amenazan Hawkins**, lideradas por Vecna y el temido Mind Flayer. Los creadores, los hermanos Duffer, prometen recuperar la esencia de las primeras temporadas, pero con una magnitud impresionante que dejará a los fans al borde de sus asientos.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5, Vol. 1 en Netflix?

Los episodios estarán disponibles de manera simultánea a nivel global a las 5 p.m. PST (8 p.m. EST), por lo que podrás organizar una maratón sin perderte ni un segundo.

Guía horaria por país

Para que estés listo, aquí tienes la hora exacta de lanzamiento según tu ubicación, ¡no te lo querrás perder!

¿Cuántos episodios tiene la temporada final?

La temporada culminante de **Stranger Things** constará de **ocho episodios** espectaculares. Aunque esta cifra es similar a las temporadas anteriores, los creadores han prometido que cada capítulo será casi como una película, con una duración extendida y un cierre impresionante para todas las historias que han mantenido a los seguidores cautivados desde 2016.

Aventuras y reencuentros en Hawkins

El grupo original, conocido como la «Pandilla de Hawkins», regresa más fuerte que nunca, con nuevos desafíos y cicatrices de batalla. Además, podemos anticipar que varios personajes secundarios también tendrán un papel relevante, y podría haber caras nuevas que sumen a la narrativa.

Desenlace de una historia épica

Con la **sinopsis oficial** de la temporada 5 confirmando el estado crítico de Hawkins, ahora sitiado y bajo control militar tras el ataque de Vecna, los protagonistas deben unirse para llevar a cabo una misión que definirá su futuro: **erradicar al mal que ha invadido su mundo**.

El desafío de Eleven

Con el gobierno intensificando la búsqueda de Eleven y el pueblo sumido en la confusión, la presión aumenta. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, lo que está en juego se vuelve más que personal.

Un último esfuerzo por la victoria

La batalla final se aproxima y se presenta un enemigo aún más formidable. Para enfrentar este desafío, el grupo deberá reunirse una vez más y unir fuerzas en una aventura que promete ser memorable. ¡No te pierdas la experiencia de despedirnos de Hawkins y sus secretos!