Cuartos de Final del Torneo Clausura: Impactante Dato entre Zona A y B

En una emocionante velada, Tigre logró una victoria crucial sobre Lanús en La Fortaleza, sellando así su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura. Este enfrentamiento pone fin a una intensa fase de octavos que se extendió por el reciente fin de semana.

Con el desenlace de los octavos de final, ya están definidos los equipos que competirá en la próxima fase del torneo. En un análisis exhaustivo realizado por el programa Cueste lo que Cueste, se examinan las claves de esta eliminatoria que se aproxima con grandes expectativas.

Equipos clasificados a los cuartos de final

El primer tramo de los playoffs estuvo marcado por la competitividad, y los siguientes equipos fueron los que lograron avanzar: Argentinos Juniors, Central Córdoba, Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre.

La mesa de análisis del programa ofreció un despeje sobre los cruces, incluyendo la programación y sus respectivas opiniones, estimulando un diálogo enriquecedor entre los periodistas y los fanáticos.

Un análisis que sorprende

Un aspecto notable del análisis fue la notable disparidad entre las zonas de los equipos. Los clubes del Grupo A, liderados por Boca Juniors, se destacaron al ganar siete de los ocho encuentros disputados contra los del Grupo B, que tuvo a Rosario Central como uno de sus representantes, aunque fue eliminado por Estudiantes de La Plata.

El único equipo que queda del Grupo B es Gimnasia y Esgrima de La Plata, que consiguió una victoria de 2-1 sobre Unión en un enfrentamiento reciente. La pregunta en el aire es: ¿podrá Gimnasia llevar a su zona hacia las semifinales del Torneo Clausura?