Cuatro Claves Económicas de Javier Milei y su Impacto

El gobierno de Javier Milei enfrenta importantes retos económicos mientras busca estabilizar el peso y evitar una inminente crisis. Con el dólar y el riesgo país como protagonistas del debate, analistas examinan las medidas implementadas y su impacto en la economía.

Recientemente, informes de bancos de inversión de Wall Street han destacado las «cuatro paredes» estratégicas que el Gobierno de Milei podría utilizar para prevenir una crisis monetaria y de deuda durante su mandato. Estas medidas incluyen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro Americano, así como esfuerzos para mejorar la acumulación de reservas.

Acusaciones de Atraso en el Tipo de Cambio

En medio de un aumento del dólar mayorista, el Ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política cambiaria del gobierno, insistiendo en que el tipo de cambio no está atrasado. Caputo compartió en redes sociales un gráfico que evidencia un récord en las exportaciones, aunque omitió mencionar que dicho crecimiento se produjo tras la implementación de la medida de «retenciones cero» por un corto período.

A pesar de la reciente disminución de la brecha entre el dólar mayorista y el límite superior de su banda de fluctuación, sigue habiendo preocupaciones sobre su sostenibilidad. El dólar mayorista se cotiza a $1.446, lo que ha despertado dudas en los economistas sobre la viabilidad del régimen cambiario actual.

Las Cuatro Paredes Económicas

Según los análisis de expertos, las estrategias del gobierno en su abordaje de la crisis se centran en:

1. Un swap de monedas con el Tesoro Americano: Un acuerdo que le proporciona al Gobierno acceso a u$s20.000 millones, de los cuales ya se han utilizado aproximadamente u$s3.000 millones.

2. Un acuerdo con el FMI: Firmado por u$s15.000 millones, continuando con el pacto realizado por el anterior gobierno.

3. Una colaboración comercial con Estados Unidos: Que promete la reducción de aranceles para 150 productos.

4. Un superávit fiscal primario: Logrado en los primeros dos años de su gestión, que espera consolidar un 1,8 % del PBI en el Presupuesto 2026.

Expectativas del Riesgo País

Las proyecciones sugieren que la disminución del riesgo país podría continuar en los próximos meses, especialmente si el Congreso ratifica el Presupuesto 2026 y la Ley Base II. La historia del riesgo país en Argentina revela que, a su llegada en 2015, se encontraba en 480 puntos, pero experimentó fluctuaciones significativas debido a diversos factores económicos.

Desde la victoria en las últimas elecciones, el riesgo país ha caído de más de 1.800 puntos a alrededor de 650 puntos, gracias a las medidas implementadas. No obstante, algunos analistas advierten que la reducción de este indicador será gradual y no se espera una mejora abrupta en el corto plazo.

Desafíos Futuros

El Gobierno de Milei enfrenta un panorama complicado, con la necesidad de sostener el tipo de cambio, aumentar las reservas y gestionar el riesgo país, mientras se mantiene atento a la evolución de la inflación y otros indicadores macros. Con el apoyo de acuerdos internacionales y medidas fiscales, la administración emprende un camino hacia la estabilidad económica, deseando un futuro menos volátil y más predecible para Argentina.