Cuatro hombres acusados en Sydney por un presunto anillo internacional de abuso infantil satanista

Cuatro australianos enfrentan graves cargos tras la desarticulación de un supuesto anillo de abuso infantil con vínculos a rituales satánicos. La policía de Nueva Gales del Sur ha llevado a cabo una operación contundente en Sídney para desmantelar esta red.

Operativo Policial en Sídney

La policía de Nueva Gales del Sur realizó el pasado fin de semana una serie de allanamientos en Sídney, arrestando a cuatro hombres en conexión con una red que supuestamente distribuía y facilitaba material de abuso infantil con temáticas rituales.

Detenciones Clave

Entre los arrestados, se encuentra Landon Germanotta-Mills, de 26 años, quien es señalado como un líder dentro de la organización. A Germanotta-Mills se le imponen múltiples cargos, incluyendo posesión y distribución de material de abuso infantil. En su primera comparecencia judicial, decidió no solicitar la libertad bajo fianza y su próximo juicio está programado para el 29 de enero.

Un Fundador Controversial

Germanotta-Mills se presenta como el fundador y editor de un sitio de noticias independiente, el Underground Media Network, que afirma estar comprometido con la denuncia de abusos institucionales y el mal uso del poder. Sin embargo, su implicación en este caso ha levantado serias dudas sobre su verdadera intención.

Más Arrestos y Cargos Adicionales

La operación también resultó en la detención de tres hombres adicionales en un bloque de departamentos en Malabar. Benjamin Raymond Drysdale, de 46 años, enfrenta cargos por usar un servicio de comunicación para facilitar material de abuso infantil, además de no cumplir con sus obligaciones de reporte y posesión de drogas.

Mark Andrew Sendecky, de 42 años, ha sido acusado de posesión y acceso a material de abuso infantil, mientras que Stuart Woods Riches, de 39, enfrenta cargos similares, junto con acusaciones de posesión de material bestial y no cumplir con las obligaciones de reporte.

Colaboración de las Fuerzas Especiales

El despliegue incluyó la colaboración de la unidad antidisturbios, reforzando la gravedad de los operativos y la urgencia de la situación. A medida que avanzan las investigaciones, la policía continúa examinando el alcance de las actividades de este grupo, enfrentando un contexto que despierta preocupación en la sociedad australiana.