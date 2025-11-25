Cuatro nuevos arrestos por el robo de joyas en el Louvre, informan fiscales de París

El emblemático museo parisino vuelve a ser noticia tras la detención de cuatro personas vinculadas al audaz robo de joyas que conmocionó al mundo el pasado octubre.

La oficina del fiscal de París ha informado sobre la detención de dos hombres y dos mujeres, todos de entre 31 y 40 años, en conexión con el espectacular robo de joyas en el Louvre. Este atraco, ocurrido el 19 de octubre, ha sido calificado de «película» por su audacia.

Detalles del Robo

Los detenidos, originarios de la región parisina, están siendo investigados por su supuesta participación en la sustracción de un tesoro valorado en 88 millones de euros. Según el diario Le Parisien, uno de los arrestados formaría parte del grupo que llevó a cabo el robo, aunque la oficina del fiscal no ha revelado sus roles específicos.

El Atraco en Números

En menos de ocho minutos, los ladrones lograron acceder al museo utilizando un sistema de cesta elevadora, forzando una ventana para ingresar a la Galería de Apolo. Entre las joyas sustraídas se encuentran un diadema de zafiro, un collar y un pendiente, todos vinculados a las reinas del siglo XIX, María-Amelia y Hortensia. Hasta el momento, no se ha recuperado ninguna de estas piezas de incalculable valor cultural.

Reacciones y Medidas de Seguridad

La espectacularidad del robo ha puesto al Louvre en el centro de atención internacional, llevando a la crítica sobre sus medidas de seguridad. En respuesta, la directora del museo, Laurence des Cars, ha anunciado la instalación de alrededor de 100 nuevas cámaras de vigilancia para fines de 2026, además de un sistema de intrusión que comenzará a implementarse en las próximas semanas.

Estas acciones se producen tras las preocupaciones expresadas por senadores franceses sobre la seguridad del famoso museo, exigiendo una revisión exhaustiva de las medidas existentes.