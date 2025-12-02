Cuenta DNI: Descuentos Imperdibles para Diciembre 2025

¡Aprovecha los Descuentos de Cuenta DNI para la Navidad!

La billetera digital de Banco Provincia trae sorpresas para diciembre, con descuentos especiales que facilitarán tus compras navideñas.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrecerá una serie de descuentos atractivos durante diciembre para sus más de 10 millones de usuarios.

Estos beneficios están diseñados para apoyar la economía familiar en la temporada navideña, abarcando negocios como comercios de cercanía, ferias, mercados, supermercados, farmacias y opciones gastronómicas.

Descuentos Destacados en Carnicerías y Más

El sábado 20 de diciembre tendrás la oportunidad de disfrutar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un nuevo tope de reintegro de $7.000 al realizar compras por hasta $20.000.

Además, los jóvenes entre 13 y 17 años podrán acceder a un 30% de descuento en gastronomía los días 13 y 14, con un reintegro de hasta $8.000.

Facilitando las Compras en el Barrio

Cuenta DNI también ofrece 3 cuotas sin interés en comercios no alimentarios a través de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Los comercios de proximidad brindan un 20% de descuento todos los viernes, alcanzando un reintegro de $4.000, mientras que en ferias y mercados bonaerenses podrás disfrutar de un 40% de descuento diario, con un tope semanal de $6.000 para compras que lleguen a $15.000.

Las promociones en supermercados estarán disponibles durante toda la semana, garantizando opciones accesibles para productos esenciales.

Descuentos en Farmacias y Libros

Las farmacias y perfumerías ofrecerán un 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro, lo que permitirá cuidar tu salud sin sacrificar tu presupuesto.

Las librerías también se suman a estos beneficios, con promociones continuas los lunes y martes, promoviendo la lectura sin límites de monto.

La temporada navideña se completará con descuentos en sectores como gastronomía y jugueterías, maximizando el ahorro para las familias.

Aprovechando al Máximo Cuenta DNI

Para maximizar estos descuentos, es ideal planificar las compras de acuerdo al calendario de promociones y utilizar vouchers o activar soluciones dentro de la app.

Con la cercanía de las fiestas, combinar descuentos y cuotas sin interés permitirá un manejo financiero más inteligente y flexible.

Productos como alimentos frescos, regalos y accesorios estarán disponibles con grandes rebajas, optimizando el reintegro sin exceder los límites de consumo.

Este enfoque no solo apoya la economía familiar, sino que también impulsa el consumo responsable y refuerza la inclusión financiera.

La plataforma digital de Cuenta DNI proporciona todas las herramientas necesarias para seguir cada uno de estos beneficios en un entorno seguro y efectivo.