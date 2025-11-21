Cumbre arranca el fin de semana largo con 75% de reservas y una variada cartelera musical al aire libre

La Cumbre se prepara para recibir a los turistas en este fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, con más del 75% de las reservas confirmadas. Este destino no solo ofrece una escapada en las sierras, sino también una variedad de actividades culturales y deportivas.

La Municipalidad de La Cumbre ha lanzado una agenda llena de actividades para disfrutar al máximo. Este sábado 22 de noviembre, los amantes de la música podrán disfrutar del espectáculo de Sebastián Macchi y Divino Profano, quienes interpretarán los clásicos de Luis Alberto Spinetta y Charly García, además de ofrecer algunas de sus propias obras. Ese mismo día, también se llevará a cabo la popular Primavera Coral, un evento tradicional en la localidad.

Por la mañana, se organizará una caminata guiada al paraje Baños de los Dioses. Esta aventura comenzará a las 10 h en Plaza 25 de Mayo, con un recorrido de dificultad moderada que durará aproximadamente tres horas. Se recomienda a los participantes llevar calzado adecuado, ropa cómoda, gorra e hidratación, y la actividad es gratuita.

Un Fin de Semana Musical

El domingo 23 de noviembre será el escenario del Festival Internacional de Jazz de Córdoba, que se celebrará en La Cumbre como parte de su 16ª edición. Este evento se desarrollará en la Sala Luis Berti (Belgrano 495) a las 21:00 h, con la participación del ensamble Siman – Estorello – Goytia – López. La entrada es libre y gratuita, y el acceso se realizará por orden de llegada.

Opciones para un Fin de Semana Tranquilo

Para quienes prefieren un ritmo más relajado, La Cumbre ofrece un recorrido cultural por sus cinco museos y diversos ateliers en toda la ciudad. Además, ya se están preparando actividades para la Noche de Arte, programada para el 3 de enero, donde se ofrecerán visitas guiadas y se abrirán talleres en simultáneo, en colaboración con la Agencia Córdoba Cultura.

Aventura y Naturaleza: El Lema de La Cumbre

La Cumbre es reconocida como un destino activo, destacándose el Desafío Río Pinto, que en 2026 celebrará su 30° aniversario. «Tenemos la carrera más grande de América en mountain bike; eso nos da prestigio», afirmó el intendente Pablo Alicio en una reciente entrevista. Este evento refuerza la reputación de La Cumbre como la «capital nacional del mountain bike».

Asimismo, el turismo de proximidad está en auge. Muchos visitantes de Córdoba y alrededores eligen La Cumbre para disfrutar de su oferta gastronómica, artística y sus hermosos senderos, reduciendo así su dependencia de viajes internacionales. La reciente mejora de la accesibilidad, gracias a la obra de la Autovía de Punilla, también ha sido un factor clave para atraer más visitantes y extender la temporada más allá de los meses pico.