Cumbre en Sudáfrica: Defensores del multilateralismo y la notable ausencia de EE. UU.

La cumbre anual del G-20 concluye en Sudáfrica con un fuerte llamado a la cooperación global en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y políticas proteccionistas.

Tras dos días de intensas discusiones, los líderes del G-20 se unieron en Johannesburgo para reafirmar su compromiso con el multilateralismo, un principio que se ve amenazado por políticas unilaterales, en especial las de Estados Unidos. Durante este encuentro, el primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó: “No estamos en una transición, sino en una ruptura”.

Desafíos Geopolíticos y la Ausencia de Estados Unidos

La cumbre reunió a 19 naciones junto con la Unión Europea y la Unión Africana, representando el 85% del PIB global y aproximadamente dos tercios de la población del planeta. Sin embargo, la notable ausencia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, generó controversia. El país boicoteó el evento por afirmaciones de que Sudáfrica perseguía violentamente a su minoría blanca afrikáner.

El Ceremonial del G-20 y la Entrega del Mazo

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, clausuró la cumbre con un golpe de mazo en una ceremonia simbólica, una tradición que normalmente implica la entrega del mazo al próximo presidente del G-20. Sorprendentemente, no hubo un funcionario estadounidense presente para recibirlo, lo que exhibió la desconexión entre Estados Unidos y los demás participantes.

Declaraciones y Oposición de Argentina

Uno de los hechos destacados de esta cumbre fue la emisión de una declaración de líderes en el primer día, rompiendo con la tradición de emitirla al final. En este contexto, Argentina, bajo el liderazgo de Javier Milei, expresó su oposición a la declaración, que fue respaldada por otras naciones como China y Alemania, enfocándose en el cambio climático y la desigualdad global.

Prioridades Africanas en el Escenario Internacional

Cyril Ramaphosa señaló que Sudáfrica utilizó su presidencia para poner las prioridades africanas en el centro del G-20, destacando la necesidad de ayuda financiera y apoyo a la transición hacia energías limpias. La declaración de 122 puntos resultante incluyó referencias a conflictos globales, aunque no se abordó de manera directa la guerra en Ucrania.

Impacto y Futuro del G-20

A pesar de los esfuerzos, las decisiones del G-20 no son vinculantes y su efectividad ha sido cuestionada. La cumbre también sirvió para evidenciar las divisiones dentro del bloque, con líderes como el presidente francés Emmanuel Macron advirtiendo sobre la dificultad de encontrar consenso en medio de crisis geopolíticas.

En palabras de Max Lawson de Oxfam, esta cumbre marcó un hito al centrar la desigualdad en la agenda internacional. Sin duda, el diálogo sobre desigualdad y desarrollo sostenible seguirá siendo crucial en los próximos tiempos.