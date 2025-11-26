Cumbre UE-Unión Africana: Líderes se Comprometen a Fortalecer el Multilateralismo

En un encuentro histórico, la séptima cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) finalizó en Luanda, Angola, reafirmando su compromiso por un mundo más pacífico y colaborativo.

Durante la cumbre, los líderes subrayaron la importancia del multilateralismo como único camino hacia la paz global. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, enfatizó que «no hay alternativa a un orden internacional basado en reglas; lo contrario conduce al caos, que debemos evitar a toda costa», refiriéndose a regiones conflictivas como Ucrania, la República Democrática del Congo, Gaza y Sudán.

Reformas Estructurales y Colaboración Internacional

El presidente de Angola y presidente de la UA, João Gonçalves Lourenço, abogó por reformas necesarias que hagan a las instituciones internacionales más inclusivas y representativas, lo cual es crucial para afrontar los desafíos globales actuales.

Inversiones en Infraestructura y Comercio Libre

En el marco de la cumbre, se celebró el avance del programa Global Gateway, con un presupuesto de 150 mil millones de euros, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de los países africanos y acelerar las transiciones climática y digital. Un ejemplo de esta inversión es el Corredor Lobito, un proyecto ferroviario de 1,300 km que conectará Angola con la República Democrática del Congo y Zambia.

Compromisos en Energía y Migración

Los líderes también se comprometieron a fortalecer la cooperación en el sector energético mediante la Iniciativa de Energía Verde África-UE, con la meta de proporcionar acceso a energía limpia a 100 millones de personas en África para 2030. Además, se abordó la importancia de prevenir la migración irregular, promoviendo vías legales de movilidad, especialmente para estudiantes y académicos.

La octava cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana se llevará a cabo en Bruselas, donde se espera profundizar en estos temas cruciales para el futuro del continente africano y su relación con Europa.