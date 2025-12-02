Curso del Dólar en Córdoba: Cotización del Martes 2 de Diciembre

El mercado cambiario argentino muestra datos importantes este martes 2 de diciembre. La cotización del dólar oficial se mantiene en alza, y diversas entidades financieras presentan diferentes precios que necesitan ser considerados por quienes planean realizar operaciones.

En el Banco Nación, el dólar oficial se ofrece a 1.475 pesos para la venta y 1.425 pesos para la compra. Esta dinámica se enmarca dentro de un contexto en el que el Gobierno ha establecido bandas fluctuantes de entre $1.000 y $1.500 pesos para la divisa estadounidense.

Valores del Dólar en Diferentes Entidades

La cotización del dólar MEP se encuentra a $1.475,23 para la compra, y $1.480,95 para la venta. Sin embargo, los precios pueden variar según el banco. A continuación, se detallan las cifras más relevantes:

Bancor

– Compra: $1.425

– Venta: $1.485

BBVA

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

ICBC

– Compra: $1.425

– Venta: $1.485

Banco Galicia

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

Banco Santander

– Compra: $1.430

– Venta: $1.480

Banco Credicoop

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

Banco Macro

– Compra: $1.420

– Venta: $1.480

Banco Supervielle

– Compra: $1.434

– Venta: $1.474

Es fundamental estar atento a estos valores, pues las variaciones pueden influir en la planificación financiera diaria de los ciudadanos y las empresas.