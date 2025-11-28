Custodia de Cristina vigila sus dos casas vacías en el Sur mientras ella permanece en prisión

En medio de la controversia política actual, la figura de Diego Carbone, jefe de la custodia de Cristina Kirchner, sigue generando incertidumbre a dos años de la gestión del Gobierno. A pesar de su condena, la ex presidenta mantiene un despliegue de seguridad considerable.

Diego Carbone, quien históricamente ha liderado la custodia de Cristina Kirchner, continúa al mando de la protección de los ex mandatarios. No sólo se encuentra a cargo de la seguridad en el domicilio de la ex presidenta, ubicado en San José 1111, sino que también dispone de agentes de la Policía Federal que vigilan las propiedades familiares en Río Gallegos y El Calafate. Estos operativos se llevan a cabo con «móviles no identificables», mientras que cerca de su chalet se encuentra el Hotel Los Sauces, actualmente en desuso y también de propiedad de los Kirchner.

La situación en el Ministerio de Seguridad

Dentro del Ministerio de Seguridad, se informa que el tema ha sido desestimado, indicando que es una cuestión específica que involucra a fuerzas y jueces. Esto ha llevado a que se desvíen las responsabilidades hacia el juez Jorge Gorini, encargado de asuntos penales y que recientemente estableció restricciones en el régimen de visitas de la ex mandataria.

Transición y cambios en la estructura

La cartera de Seguridad enfrenta un cambio de liderazgo con la llegada de la nueva ministra, Alejandra Monteoliva. Parte del equipo de Patricia Bullrich, Monteoliva planea modificar la estructura del ministerio, resultando en la reubicación de algunos funcionarios de la administración saliente al Senado.

Polémicas sobre los recursos utilizados

Desde el año pasado, Carbone opera bajo la Superintendencia de Seguridad y Custodia de la Policía Federal. Sin embargo, dentro de la propia fuerza surgen voces de descontento debido a la necesidad de asignar agentes y recursos a las propiedades de la ex presidenta, las cuales están mayormente vacías. La discusión se centra en la justificación de utilizar fondos públicos para proteger bienes de una persona condenada por corrupción.

Las propiedades bajo custodia

Las propiedades, que incluyen un chalet en Río Gallegos y un amplio edificio en El Calafate, aún cuentan con vigilancia. El chalet en calle Mascarello 441 y el complejo en El Calafate mantienen un despliegue que se cuestiona, especialmente tras la fuerte condena por corrupción que enfrenta Cristina Kirchner.

Reducción de la dotación de seguridad

Es importante destacar que desde la llegada del presidente Javier Milei, la cantidad de agentes asignados a la custodia de Cristina Kirchner se ha reducido. Sin embargo, a pesar de los recortes, la presencia de «móviles no identificables» sigue siendo evidente frente a su residencia en Calafate, continuando con su vigilancia habitual.