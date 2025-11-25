D10s: Del Duelo a la Canonización de Diego

A cinco años de su partida, el legado inquebrantable de Diego Maradona continúa resonando en las calles, los corazones y las luchas de quienes lo consideran un símbolo de resistencia.

Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, sigue presente en la vida diaria de muchos. Su imagen adorna muros desgastados de barrios, altares en esquinas, y banderas ondeando en cada partido. En marchas y reclamos sociales, su rostro se erige como un estandarte de lucha para los que menos tienen.

Un Duelo que Transcendió el Tiempo

Han pasado cinco años desde su muerte, pero la devoción por Maradona ha evolucionado. Se convierte en un fenómeno casi religioso, donde camisetas, rezos y repeticiones de sus goles se entrelazan en la memoria colectiva. Para entender este proceso, dialogamos con la Iglesia Maradoniana, una comunidad que consolidó su adoración, y con Fernando Signorini, su preparador físico, quien aún lo menciona en presente.

Sociólogos del deporte observan que cuando una figura logra reunir identidades colectivas y luchar contra desigualdades históricas, su muerte no afecta el vínculo, sino que lo transforma. Pablo Alabarces subraya que Maradona ha generado «sacralización laica», convirtiéndose en un icono que alimenta la memoria colectiva.

La Iglesia Maradoniana: Un Espacio de Fe y Fútbol

La Iglesia Maradoniana nació en 2000 en Rosario, creada por un grupo de amigos que buscaban rendir homenaje al astro. Lo que comenzó como una simple idea se convirtió en un movimiento: un lugar donde se siente que el 10 juega en una liga aparte.

Hernán Amez, uno de los fundadores, explica: “Maradona es una categoría distinta, lo sentimos como el Dios del fútbol”. Este concepto es reflejado en el famoso logo “D10s”, que fusiona la divinidad con el emblemático número de su camiseta.

El vínculo con Maradona trasciende la religión tradicional: no hay sede fija ni financiación ajena. La comunidad se autosustenta organizando encuentros en canchas, bares y museos. «La Iglesia Maradoniana vive en nosotros, en quienes sentimos su presencia», dice Alejandro Verón, otro de los fundadores.

Maradona, Un Ejemplo de Lucha Social

Fernando Signorini, quien acompañó a Maradona en su carrera, recuerda la dualidad de su personalidad. «Diego era un chico simpático y tierno, mientras que Maradona era la figura pública que debía cumplir con las expectativas de millones». Sin embargo, no se debe olvidar al hombre que nunca renunció a sus raíces y luchó por los que menos tienen.

“Maradona renunció a las injusticias del poder y nunca dudó en defender causas que padeció en carne propia”, reflexiona Signorini. Su legado continúa vivo en un país donde las desigualdades persisten, y su figura es un recordatorio constante de que el fútbol puede ser un vehículo de cambio social.

Altares y Celebraciones

No solo en Argentina, sino en el mundo, los altares a Maradona siguen floreciendo. Desde cruces decoradas hasta velas encendidas en su homenaje, la devoción hacia él se asemeja a la de santos populares. En muchas casas, su imagen cohabita con la de figuras como el Gauchito Gil, en un espacio sagrado de adoración.

La Iglesia Maradoniana ha reinventado el rosario tradicional, creando el «golario», donde se celebra a través de goles y gambetas en lugar de misterios. Esta cultura viva de veneración refleja cómo la figura de Maradona se entrelaza con la identidad de generaciones.

La Perpetuidad del Maradonismo

Amez asegura que el maradonismo persistirá. «El que no lo vio jugar sabe quién fue y sigue siendo Diego». La muerte de Maradona no se observa en aniversarios, sino como una presencia continua en recuerdos y emociones, que se manifiesta cada 25 de noviembre con un torrente de lágrimas y alegría por los momentos compartidos.

Como expresa Signorini: “Me dejó una vida llena de color, recuerdos maravillosos”. A cinco años de su partida, no hay duda de que Maradona vive en cada corazón que se emociona al pronunciar su nombre.

Cuando su legado emerge en la realidad cotidiana, nos recuerda que hay más que un ícono futbolístico; hay un mensaje de lucha, esperanza y transformación que sigue vibrando en el presente.