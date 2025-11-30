Daniel Barone: «Me Fascina la Sensibilidad Femenina»

Desde Madrid, el aclamado director comparte detalles sobre lo que traerá la nueva entrega de esta exitosa serie, que se estrena el 19 de este mes en Netflix, y promete atrapar aún más a sus seguidores.

Daniel Barone, reconocido por su destreza en la creación de producciones nacionales, vuelve a la pantalla con la tercera temporada de «Envidiosa». Este relato continúa explorando la vida de Vicky, la intrigante protagonista, quien, tras haber alcanzado su anhelado deseo, enfrenta nuevos desafíos que revelan las complejidades del amor y la autoaceptación.

Un Elenco Más Rico que Nunca

El reparto, que ya contaba con figuras destacadas como Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, ahora incorpora nuevos talentos como Agustín Aristarán y María Abadi, lo que promete una dinámica fresca e interesante.

Nuevos Horizontes: La Evolución de Vicky

Barone describe la nueva entrega como un viaje lleno de matices. «La serie se centra en cómo, a pesar de alcanzar sus deseos, Vicky se enfrenta a nuevas inseguridades y descubre que la felicidad no depende de otra persona», explica. Esta reflexión profunda ofrece tanto comedia como un análisis honesto de las relaciones humanas.

La Comedia como Reflejo de la Realidad

Según el director, la serie se propone desmitificar la idea de que el amor o la llegada de un hijo resolverán los problemas internos de cada individuo. «Envidiosa» invita a los espectadores a encontrar la identificación tanto en hombres como en mujeres, tocando fibras sensibles de su propia experiencia.

Un Reencuentro Emotivo

Barone también comparte su afecto por el elenco, destacando la historia de colaboración que comparte con Griselda Siciliani desde sus días en «Para vestir santos». Este vínculo hace que cada escena resuene con autenticidad y conexión.

Innovación en la Dirección

Con un enfoque renovado, Barone se adentra en la narrativa para explorar las fantasías y temores de Vicky. Una de las escenas memorables incluye una secuencia de baile que, según él, ayuda a materializar la alegría del personaje. «Quería abordar los sentimientos de Vicky de una manera innovadora y creativa», añade Barone.

El Desafío de Dirigir

El director confiesa que las escenas íntimas pueden resultar más cómodas para él, a pesar de que manejar grandes escenas grupales presenta su propio conjunto de desafíos. «Cada tipo de escena requiere un enfoque diferente, pero al final, lo que importa es capturar la esencia de los personajes», aclara.

Una Mirada al Futuro

Residenciado actualmente en Madrid, Barone expresa su deseo de regresar a Argentina para nuevos proyectos. Con una carrera que abarca desde Polka hasta plataformas como Netflix, el director valora la evolución de la industria audiovisual en la región: «Es un momento emocionante y lleno de oportunidades», concluye.