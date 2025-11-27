Daniel Rosato: “Cada día, empresas cierran por falta de producción”

Las pequeñas y medianas empresas en Argentina enfrentan una situación alarmante. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, advierte sobre la creciente crisis en este sector, que requiere decisiones inmediatas para evitar más cierres y despidos.

Un Panorama Desalentador para las Pymes

En una reciente conversación con Canal E, Rosato pintó un cuadro crítico. Las ventas han caído drásticamente y los cierres de empresas se han multiplicado. “Nosotros sabíamos que la situación se agudizaría en noviembre”, afirmó, señalando que, aunque algunas áreas muestran evolución, la mayoría enfrenta un retroceso en producción y ventas.

Consumo en Caída y La Apertura de Importaciones

El presidente de IPA explicó que el consumo masivo se encuentra en continuo descenso, afectando a numerosos sectores. Además, la apertura importadora ha hecho que muchas pymes sean incapaces de competir, lo que resulta en el cierre diario de varias operaciones: “Las empresas no cierran por decisión propia, sino por la imposibilidad de seguir produciendo”.

La Falta de Diálogo con las Autoridades

Rosato criticó la falta de comunicación con el gobierno, mencionando la dificultad para tener reuniones con ministros clave: “Le pedimos una reunión al ministro Luis Caputo, quien nos derivó al secretario Pablo Lavigne, pero no hemos obtenido respuesta”. El líder de las pymes sostiene que la política de ampliación de importaciones sin apoyo al sector nacional es un error grave.

Competencia Desleal: La Amenaza de China

El dirigente advirtió sobre el impacto de la competencia internacional, en particular de China, que subsidia su producción a niveles que son imposibles de igualar para las empresas argentinas. “Incluso las grandes siderúrgicas locales se ven afectadas por esta situación”, afirmó Rosato, aludiendo a la necesidad de aplicar medidas arancelarias similares a las implementadas por Estados Unidos y Europa para proteger la industria nacional.

El Efecto Dominó en la Cadena Productiva

A pesar de que algunas empresas aún operan, el riesgo persiste. Si los proveedores industriales cesan sus actividades, el impacto será devastador. “Argentina no puede depender únicamente de los servicios; necesitamos fomentar un sector industrial fuerte”, enfatizó Rosato.

La Exclusión de las PYMES en la Toma de Decisiones

Por último, Rosato subrayó la marginación de las pymes en la formulación de políticas estratégicas, señalando que “no somos parte del proceso de toma de decisiones”. A pesar de las promesas de mayor inclusión por parte del Presidente, la situación sigue igual, con funcionarios que continúan apoyando las importaciones en detrimento de la producción local.