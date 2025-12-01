Daniel Rosato: ‘No somos competitivos ni a nivel global ni con China’

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan un panorama sombrío en Argentina, donde la falta de crédito y el escaso apoyo gubernamental amenazan su sostenibilidad y la generación de empleo.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, manifestó recientemente su preocupación por un fenómeno alarmante: “no hay crédito y no hay incentivos para producir a nivel nacional”. Esto ha llevado a que las empresas locales pierdan competitividad frente a rivales como China.

Un Llamado de Atención sobre la Industria

Rosato, en un comunicado del Observatorio de IPA, subrayó la gravedad de la situación: “si esto no se revierte, estamos ante el gobierno más anti industria de la historia argentina”. Este mensaje resuena con fuerza en un sector que ve diariamente cómo cierran las puertas de empresas que no pueden continuar operando.

“En las fábricas PYMES hay un clima de resignación absoluta, lo que es preocupante. Lo último que se puede perder es la esperanza”, agregó el empresario, evidenciando la angustia de los trabajadores despedidos por los cierres recientes.

Datos Alarmantes sobre el Empleo

El Observatorio reportó una caída en el empleo formal durante agosto, con 15.600 puestos menos, acumulando un descenso de 313.000 empleos en los últimos 20 meses. “La industria ha perdido 56.000 puestos en 2023, mientras que la construcción es el único sector que muestra señales de recuperación”, señaló el economista Federico Vaccarezza.

Además, los servicios también experimentaron descensos significativos. “La cantidad de empresas sigue disminuyendo, con 19.700 cierres en dos años”, aseguraron desde el Observatorio, resaltando una tendencia económica que sigue expulsando empleo sin opciones claras de dar marcha atrás.

La Situación Actual del Mercado

En septiembre, a pesar de un leve crecimiento en el EMAE, este avance fue considerado limitado, impulsado solo por sectores específicos como la minería. La mayoría de la industria y el comercio, fundamentales en la creación de empleo, permanecen en una situación crítica.

Perspectivas para el Futuro de las PYMES

A pesar de las expectativas de una continuación positiva en octubre y noviembre, la realidad es que “la economía ha dejado de caer, pero aún no logra una recuperación amplia”, advirtieron desde el Observatorio. En los supermercados, por ejemplo, las ventas cayeron un 0,8% interanual, mientras que el canal mayorista sufrió un desplome del 13,1%.

Se anticipa que dos tercios del sector puede enfrentar estancamiento o caída para fin de año, un hecho que podría deteriorar aún más el consumo y limitar la recuperación económica.

Capacidad Instalada: Un Indicador Preocupante

La capacidad instalada de la industria se encuentra en mínimos históricos, alcanzando casi el 40% de inactividad. “En septiembre, apenas seis de cada diez máquinas estaban operativas”, destacaron desde el informe, enfatizando que la falta de demanda y la presión de las importaciones han contribuido a este estancamiento.

Sin cambios inmediatos en la política económica, las proyecciones para 2025 no son alentadoras. “El crecimiento acumulado de este año es puramente estadístico”, concluyeron desde el Observatorio, subrayando que se necesitará un giro macroeconómico que aún no se avizora para evitar un futuro complicado.