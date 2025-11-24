Daniel Rosato: ‘Sin industrias, el empleo y el consumo no mejorarán’

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, cuestiona la idea de modernización laboral sin la creación de empleo, reafirmando la necesidad de políticas que apoyen la industria nacional.

Postura crítica ante el secretario de Coordinación de Producción

El referente del sector pyme, Daniel Rosato, no se mostró complacido con las declaraciones del secretario de Coordinación de Producción, Martín Lavigne, quien afirmó que “la mejor política industrial es la que no existe”. Rosato insistió en que “sin industrias, difícilmente se logre generar trabajo y mejorar el consumo”, un reclamo que ha resonado en el sector fabril.

El contexto macroeconómico y la política industrial

En un reciente comunicado, Rosato subrayó que «el orden de la macroeconomía es fundamental para generar confianza y créditos para nuevas inversiones». Si bien expresó cierto apoyo a las estrategias del gobierno de Javier Milei, enfatizó que estas deben ir acompañadas de una política industrial enfocada en «generar los empleos que la modernización laboral promete».

Riesgos de la liberalización y el impacto de las importaciones

Rosato también expresó su preocupación con respecto a la apertura de importaciones, advirtiendo que no se podrá alcanzar la competitividad deseada si no se establecen condiciones internas que igualen costos. “No podemos pensar que, a través de las importaciones, se logrará la competitividad necesaria”, afirmó el empresario.

El líder de IPA resaltó la importancia de que los funcionarios trabajen para reducir los costos de producción en Argentina, destacando la necesidad de un enfoque responsable y consciente para la apertura comercial. «Queremos una apertura leal y consciente», subrayó.

Advertencia sobre el futuro del empleo en Argentina

Rosato hizo un fuerte llamado a la acción, alertando sobre el riesgo de desplazar al Estado en su rol de apoyo a la industria. “Pensar en eso es pensar en cerrar más fábricas, en el desempleo y en una crisis social”, advirtió, concluyendo que es esencial cuidar el futuro del empleo en el país.

Pilares del futuro laboral argentino

El presidente de IPA destacó potenciales sectores como el energético, minero y agropecuario, que pueden convertirse en pilares fundamentales para el desarrollo laboral argentino. “Debemos defender y cuidar el futuro de nuestros hijos y nietos”, reiteró con firmeza.