Daniel Yofra: ‘La CGT acuerda un salario mínimo indignante, inferior a la indigencia’

Este martes, el Consejo del Salario se reactivó tras seis meses inactivos, pero la falta de consenso persiste, desatando críticas hacia la dirigencia sindical.

Un Encuentro Frustrante: Las Voces de la Oposición

La reunión, convocada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, terminó nuevamente sin un acuerdo. Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, no dudó en señalar lo que considera un fallo en la dirección de la Confederación General del Trabajo (CGT). “El debate sobre el salario mínimo debe incluir las cuentas de las empresas. De otro modo, solo se crea un clima de desconfianza”, afirmó en declaraciones.

Un Salario Mínimo Insuficiente

Yofra criticó duramente el actual piso salarial de $2.344.000, señalando que es vergonzoso y se sitúa bajo la línea de indigencia. “El diálogo es esencial, pero no puede ser superficial”, enfatizó.

Propuestas en el Tapete: La Marca de la Discordia

Las posiciones entre empresarios y sindicatos volvieron a mostrar una brecha amplia. Las cámaras empresariales sugirieron un aumento de $4.000 y un esquema que llevaría el salario mínimo a $349.000 en abril de 2026. En cambio, la CGT y la CTA exigieron un incremento inmediato a $512.000, con actualizaciones que lo llevarían a $553.000.

Un Contexto de Inestabilidad e Inequidad

La actual situación se convierte en un foco de tensión. Desde que Javier Milei asumió, no ha habido acuerdo tripartito, y las revisiones salariales han sido fijadas unilateralmente por la Secretaría de Trabajo, a precios que no cubren el costo de vida actual.

Impacto en el Poder Adquisitivo: Una Década de Declive

El salario mínimo se convierte en un parámetro fundamental, no solo para trabajadores sindicalizados, sino también para aquellos en el sector informal. Según la CTA Autónoma, el poder adquisitivo ha caído un 58% en los últimos diez años. En octubre de 2025, este salario era un 45,6% inferior al de noviembre de 2019.

Una Realidad Alarmante para los Trabajadores

La inequidad se agrava aún más, ya que el salario mínimo actual representa menos del 20% del promedio del salario en el sector privado registrado, lo que equivale a niveles que no se habían visto desde la crisis de la Convertibilidad.

Protestas y Nuevas Estrategias Sindicales

El descontento se manifiesta a través de protestas: los representantes de ambas vertientes de la CTA se movilizaron hasta la Secretaría de Trabajo. En esta ocasión, se produjo también el debut del nuevo triunvirato de la CGT, liderado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

Un Futuro incierto: ¿Qué Sigue?

El gobierno parece que nuevamente tendrá que decidir el nuevo piso salarial mediante un laudo oficial, dado el panorama de tensiones y la falta de acercamientos. Con un salario mínimo rezagado y presiones constantes, el camino hacia un acuerdo se vislumbra complicado.