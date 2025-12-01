Darío Cvitanich e Ivana Figueiras rompen el silencio sobre Chechu Bonelli tras el escándalo

Las Revelaciones de Chechu Bonelli encienden la Controversia Familiar

Una reciente entrevista de Chechu Bonelli ha desatado una tormenta mediática, colocando a su expareja, Darío Cvitanich, y a la modelo Ivana Figueiras en el centro del conflicto.

El Conflicto Surge Tras la Entrevista

En una charla íntima en un canal de streaming, Bonelli reveló que fue Cvitanich quien decidió poner fin a su relación, hecho que generó su inmediata respuesta en redes sociales. Tanto el futbolista como Figueiras se apresuraron a desmentir las palabras de Bonelli, planteando reclamaciones sobre asuntos económicos y el estado de su vínculo amoroso.

Sentimientos en Juego

Durante la entrevista, Bonelli expresó su cariño hacia la familia de su exmarido, incluso comentando: “La amo con toda mi alma”, refiriéndose a su exsuegra. Sin embargo, confesó que había señales que le indicaban que debería distanciarse, un cambio que la dejó nostálgica por la cercanía familiar que disfrutaba en Baradero.

El Desgarro de la Separación

Conmovida, Chechu mencionó: “Y ahora la sensación de familia se me rompió. Me voy a largar a llorar”, reflejando el impacto emocional que ha tenido en su vida el final de su matrimonio.

Respuestas a la Controversia

El exfutbolista rápidamente se dirigió a sus seguidores con un video junto a Figueiras, donde escribió: “Te amo. Gracias por todo…”. Esto fue seguido por un comentario ácido que desmentía la supuesta armonía que Bonelli había pintado, mencionando incluso presuntas disputas financieras entre ellos.

Cruzando Palabras en Redes

Inevitablemente, la tensión alcanzó a otros involucrados en la historia. Figueiras lanzó un ataque mediático contra el periodista Ángel de Brito, quien la confundió con Bonelli, lo que desató aún más complicaciones en el relato. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes”, declaró exigente sobre la privacidad de su familia.

Conflicto y Hostigamiento

La modelo, quien mantiene una relación con Cvitanich desde julio, también habló sobre el acoso que ha sufrido en redes sociales y mencionó que ha guardado pruebas de estas agresiones, enfatizando que no es responsable de la ruptura de la relación anterior.

Aclaraciones y la Búsqueda de Privacidad

Figueiras también compartió interpretaciones erróneas sobre el conflicto, desmentido las acusaciones de ser una «rompehogares». “No soy parte de ningún círculo mediático. Mis hijas, mi límite”, afirmó fervientemente, dejando claro que proteger a su familia es primordial para ella.

La Reacción del Público

Las declaraciones generaron una intensa ola de comentarios en redes, llegando al punto en que Figueiras decidió eliminar algunas publicaciones, reafirmando su deseo de no ser arrastrada a este circo mediático en el que solo busca tranquilidad.

