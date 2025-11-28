DC Activará la Guardia Nacional para Patrullas Conjuntas Tras Tiroteos

La presencia de tropas de la Guardia Nacional de EE. UU. en Washington DC tomará un nuevo rumbo, al unirse a la policía local en patrullajes conjuntos. Esta decisión se produce en medio de una situación de seguridad tensa tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia.

Según un informe del Washington Post, las fuerzas de seguridad llevarán a cabo patrullajes visibles en conjunto, listos para ofrecer asistencia cuando sea necesario. La comunicación interna destaca que la situación es «fluida», lo que sugiere que podrían implementarse cambios adicionales a este plan.

Un Cambio en la Estrategia de Seguridad

De concretarse, esta modificación representaría un giro importante en la forma en que se despliegan las tropas en la capital de la nación, desde su asignación en agosto. La administración Trump había señalado previamente que la presencia de la Guardia Nacional ayudó a reducir delitos graves como el asesinato y el asalto, permitiendo que la policía local centrara sus esfuerzos en otras áreas.

Colaboración entre Agencias

Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de DC (MPD) afirmó que las agencias de seguridad están colaborando estrechamente con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la comunidad, aunque no confirmó si los cambios ya están en marcha.

Despliegue Actual y Nuevas Reforzadas

Aproximadamente 2,000 miembros de la Guardia Nacional están actualmente desplegados en DC como parte de la iniciativa «Safe and Beautiful Task Force». No obstante, es importante señalar que su formación no se equipara a la de los oficiales de policía de la ciudad.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 tropas adicionales tras el tiroteo del miércoles, en el que la especialista del ejército Sarah Beckstrom perdió la vida. El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y está acusado de haber atacado también a Andrew Wolfe, otro miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.