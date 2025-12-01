De 140 a 12: El drástico descenso de los diputados

La UCR: Entre la Crisis y Nuevas Estrategias Políticas

El radicalismo argentino enfrenta un desafío sin precedentes, con su representación mermada y un futuro incierto en el ámbito político nacional.

Las recientes elecciones han dejado a la Unión Cívica Radical (UCR) en una situación delicada. Tras obtener sólo el 2,3% de los votos en 2003, la última contienda electoral ha marcado otra de sus peores actuaciones desde el retorno de la democracia.

Un Desplome Alarmante en la Representación Legislativa El declive del radicalismo se evidencia claramente: a finales de los 90, contaba con más de 140 diputados nacionales, mientras que hoy su representación se ha reducido a apenas 12. De estos, solo 7 u 8 pertenecen estrictamente al radicalismo, mientras que 3 representan a Provincias Unidas, liderados por Martín Lousteau. El futuro del resto de los asientos permanece en la incertidumbre.

Un Escenario Diferente en el Senado A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado la UCR cuenta con 10 legisladores. La combinación con La Libertad Avanza (LLA) y el PRO podría potencialmente llevar a la formación de un bloque con acceso al quórum propio, alcanzando 35 legisladores.

Fraccionamiento Interno y Nuevas Corrientes de Pensamiento Sin un liderazgo claro, el partido enfrenta una encrucijada ante la próxima elección del presidente del Comité Nacional de la UCR. Dos corrientes emergen: una que aboga por una oposición moderada y otra que adopta una postura más firme frente al gobierno. En 2023, figuras clave como Gerardo Morales, Martín Lousteau, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo se reunieron para discutir el futuro del partido, destacando las tensiones internas y las divisiones en sus enfoques.

Posturas Divergentes: Cornejo y Valdés Cornejo defiende la independencia del radicalismo y la necesidad de formar bloques propios en vez de alianzas con La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, muestra apertura hacia las reformas estructurales del gobierno actual. Por otro lado, Valdés enfrenta su propio dilema tras no lograr una alianza con los libertarios, lo que ha generado tensiones con esa facción política.

El Futuro del Radicalismo: Nuevas Alianzas o Críticas Abiertas Algunos sectores proponen que el radicalismo considere una alianza con Milei para una interna presidencial en 2027, evocando la experiencia de Cambiemos. Esto, sin embargo, dependerá del desempeño del gobierno en los próximos años. A pesar de los intentos de acercamiento, Milei ha expresado una clara aversión hacia el radicalismo, destacando su falta de afinidad con esa ideología.