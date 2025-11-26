De Loredo se despide de Diputados: ‘Satisfecho por contribuir a reformas clave del Gobierno’

Título: Rodrigo de Loredo: Un Adiós a la Cámara Baja y un Futuro en Córdoba

Bajada: El diputado radical se despide de su mandato, reflexionando sobre su gestión y revelando sus planes para revitalizar su provincia natal.

Rodrigo de Loredo, destacado diputado de la UCR, se despidió de la Cámara Baja con un emotivo video en el que analiza su trayectoria y anuncia su enfoque político en Córdoba desde el 2027.

Reflexiones de un Legislador

“Después de cuatro años, siento que fueron como diez”, expresó De Loredo. Mencionó que se llevará consigo un cuadro de Vitruvio que lo acompaña en su oficina, simbolizando la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas, más allá de ideologías políticas.

Colaboración con el Gobierno

El legislador destacó su papel en la implementación de reformas clave: “Estoy satisfecho de haber colaborado en la eliminación de multas laborales, el cumplimiento obligatorio de los días de clases y el cambio del paradigma energético”, mencionó. Además, enfatizó la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales para combatir la inflación.

Perspectivas y Diferencias con Milei

A pesar de reconocer ciertas discrepancias, De Loredo señaló: “Nunca nos prestamos para desestabilizar el país”. Las diferencias fueron palpables en temas como la educación universitaria y el respeto institucional, reafirmando su compromiso con un diálogo constructivo.

Agradecimientos en su Despedida

En su video, De Loredo extendió su gratitud: “Agradezco a mi familia, a los cordobeses que confiaron en mí y hasta a mis adversarios”. Reflexionó sobre los desafíos de la política en Argentina, lamentando que esta no siempre haya estado a la altura de las expectativas del народа.

Regreso a Córdoba y Nuevos Proyectos

“Me vuelvo a Córdoba, que necesita reformas para volver a ser un lugar pujante y moderno”, anunció. Con planes claros para su futuro en la política, De Loredo se prepara para postularse a la gobernación en 2027, buscando contribuir al desarrollo de su provincia.