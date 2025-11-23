De Narváez se acerca a la compra de Carrefour Argentina

El empresario argentino Francisco de Narváez se encuentra en negociaciones para adquirir Carrefour Argentina, lo que podría marcar su reintegración a uno de los sectores más dinámicos del país. Con una oferta cercana a los 1.000 millones de dólares, su objetivo es reafirmar su presencia en el mercado.

Francisco de Narváez, reconocido en el mundo del retail, está dando pasos firmes hacia la adquisición de Carrefour Argentina. Su empresa, el Grupo de Narváez (GDN), se ha encaminado a hacer una oferta que ronda los 1.000 millones de dólares en negociaciones que llevan a cabo en París.

Una Oportunidad Clave en el Mercado Argentino

Con el vencimiento del plazo para presentar ofertas vinculantes, otros competidores como el grupo Coto y el fondo estadounidense Klaff Realty también han mostrado interés en la compra. La decisión final recae en la casa matriz de Carrefour, que determinará los montos y condiciones de la transacción.

Accionistas y Alianzas Estratégicas

GDN no solo lidera la oferta, sino que cuenta con el respaldo de L Catterton, un importante fondo de inversión global en el sector de consumo. Ambos han colaborado previamente en marcas de moda argentina y tienen una sólida relación comercial.

El Regreso del ‘Colo’ al Retail

La posible adquisición de Carrefour marcaría el regreso de De Narváez al sector que dominó durante décadas con Casa Tía, un supermercado que fundó en 1946. Aunque vendió Casa Tía en 1999, su regreso al retail local ocurrió en 2020 cuando compró las operaciones de Walmart, renombrando las tiendas a Changomás.

Liquidación de Activos para la Nueva Inversión

Para facilitar la compra de Carrefour, De Narváez está en proceso de vender Ta-Ta, una cadena uruguaya que opera 93 tiendas, enfocándose en cerrar una negociación con el grupo paraguayo Vierci.

Impacto en el Empleo y la Distribución en Argentina

Carrefour Argentina emplea a aproximadamente 17,000 personas y tiene operaciones en 110 municipios, especialmente en la región metropolitana de Buenos Aires. La fusión de ambas empresas podría potencialmente reforzar la red de Changomás, que ya cuenta con presenciaFederal.

Crecimiento del Grupo de Narváez

Con 645 locales y más de 21,000 empleados en total, el Grupo De Narváez tiene una presencia significativa en la región. Si logra concretar la compra de Carrefour, se consolidará como un jugador clave en el mercado, controlando cerca del 29% del comercio minorista en Argentina.

El escenario en el retail argentino está en plena evolución, y la adquisición de Carrefour por parte de De Narváez podría transformar el panorama comercial, brindando nuevas oportunidades y un resurgimiento en el sector.