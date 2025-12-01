De Olímpico a Narcotraficante: La Increíble Historia de Ryan Wedding y su Caza por el FBI

La historia de Ryan Wedding, un ex atleta olímpico canadiense, es un giro de trama digno del cine. Desde sus días como snowboarder hasta convertirse en uno de los criminales más buscados del FBI, su vida ha tomado un rumbo inesperado y escalofriante.

Durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002, Wedding alcanzó el puesto 24 en snowboarding. Sin embargo, hoy se erige como figura emblemática del narcotráfico, reconocido como “El Pablo Escobar moderno” tras ser incluido entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

De la Competencia al Crimen

A sus 44 años, Wedding ha despertado comparaciones escalofriantes con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según el director del FBI, Kash Patel, ha creado una organización de narcotráfico que recuerda a las más temibles de la historia reciente.

El Ascenso de un Traficante

Tras una carrera olímpica que estuvo marcada por la mediocridad, Wedding se alejó del snowboarding y se adentró en el mundo del cultivo y venta de marihuana. Desde entonces, se transformó en uno de los mayores traficantes de drogas de Canadá, manejando alrededor de 60 toneladas de cocaína anualmente. Esto le genera ingresos superiores a los mil millones de dólares por año.

Un Imperio Criminal

Wedding no es un delincuente cualquiera. Su red abarca conexiones con grupos criminales de renombre global, incluyendo mafias rusas y organizaciones terroristas como Hezbollah. A pesar de estar bajo la lupa de las autoridades, su capacidad para evadir la justicia es impresionante. Las acusaciones en su contra incluyen asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Operativos en su Contra

El FBI ha puesto precio a su captura, ofreciendo 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Recientemente, agentes estadounidenses y canadienses realizaron múltiples detenciones en un esfuerzo por desmantelar su imperio y obtener testimonios que puedan incriminarlo aún más.

Personajes Clave en la Historia

En el contexto de la cacería de Wedding, se menciona a dos colombianas, Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Acuña Macías, como figuras cruciales en sus operaciones. Valoyes, en particular, dirige una red de prostitución que mantiene conexiones con poderosos en México, mientras que Acuña facilita el flujo de dinero y la información esencial para Wedding.

El Toque Final de una Vida Clandestina

Con una vida marcada por lujo y excesos, Ryan Wedding es el vivo ejemplo de cómo un atleta talentoso puede caer en las garras del crimen. Su historia, que comenzó en las montañas nevadas, ahora se desarrolla en un oscuro laberinto de narcotráfico y violencia.