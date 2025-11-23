De Taller Mecánico a Restaurador: La Revolución Gastronómica de un Ex Músico Punk en Buenos Aires

Leo Lanussol: El Chef Punk Que Revoluciona la Gastronomía Argentina

El recorrido de Leo Lanussol es una mezcla de pasión, esfuerzo y un toque de rebeldía. Desde sus inicios en un bodegón de barrio hasta su éxito en el restaurante Ness, su historia es la de un verdadero artista culinario.

Un Viaje Desde la Adolescencia hasta la Cocina Contemporánea En el año 2000, Leo Lanussol, un joven con cresta que vivía la vida al máximo, comenzó su trayectoria en El Preferido de Palermo. A pesar de las miradas incrédulas, su dedicación y compromiso no pasaron desapercibidos por el dueño del lugar.

25 Años de Transformación Profesional Ahora, a 25 años de aquellos días, Leo lidera Ness, un éxito reciente en la gastronomía porteña. Apenas regresó de un evento en el MoMA, se centra en la calidad de sus platos mientras charlamos en medio del ajetreo del restaurante.

Un Chef Impulsado por la Pasión Menudo pero indoblegable, Leo continúa trabajando ardiendo con energía. Su dedicación se refleja en largas jornadas, donde entrena y se ocupa de múltiples tareas en el restaurante. “Hacer es mi impulso,” comparte, resaltando su compromiso por la excelencia.

Del Aula a la Cocina: La Forja de un Talento Desde sus días en la escuela de cocina del Gato Dumas, Leo se mostró decidido a aprender. Usando un enfoque audaz, se presentó en Dashi con una oferta franca: su deseo de aprender. Así, inició su andanza en la cocina, donde se forjaron amistades que marcaron su carrera.

Un Espacio Propio: Nace Proper Hace diez años, Leo decidió concretar su visión de un restaurante propio, marcando una época con su local Proper en Palermo. Con solo 20 mil dólares y mucha determinación, transformó un taller mecánico en un espacio culinario único.

Resiliencia y Crecimiento: De Proper a Ness Después de un próspero momento, la pandemia cambió las reglas del juego. Leo se reinventó, abriéndose camino en el extranjero y acumulando experiencias para enriquecer su cocina en Ness, un refugio de calidad y autenticidad.

Ness: Un Reflejo de Valores y Pasiones Ness no solo es un restaurante, es un espacio laboral que promueve el bienestar de su equipo. Leo se esfuerza por crear un ambiente sano, priorizando el equilibrio entre trabajo y descanso para todos sus empleados.

La Cocina de Ness: Tradición y Modernidad En Ness, la cocina es un espectáculo. Todo se cocina en parrilla o en horno de barro, y cada plato se presenta con un enfoque claro: ingredientes simples pero de calidad. Leo aboga por la transparencia en la comida, permitiendo a los comensales entender lo que están degustando.

El Futuro de Ness: Crecimiento y Aprendizaje Con un diseño que equilibra rusticidad y modernidad, Ness es un espacio vivo donde cada día representa una nueva oportunidad para experimentar y aprender. Para Leo, la clave del éxito radica en seguir creciendo y nunca conformarse.