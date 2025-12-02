«Debut Estelar: Aparece en el Estreno de Avatar con un Anillo de Compromiso»

Miley Cyrus, ¿a las puertas de un nuevo compromiso?

La icónica cantante da señales de que está lista para dar un paso importante en su vida personal, tras haber roto con el pasado amoroso que la marcó.

En la alfombra roja de la avant-premiere de Avatar: Fuego y Cenizas, celebrada el 1 de diciembre en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Miley Cyrus sorprendió a todos al lucir un impresionante diamante en su dedo anular. Esto ha desatado rumores sobre su posible compromiso con el baterista Maxx Morando, quien también la acompañó en el evento.

Un momento destacado en la alfombra roja

La ex estrella de Disney, quien coescribió y canta la canción principal de la película, Dream As One, se mostró radiante durante la gala. Entre risas y abrazos, incluso compartió un afectuoso momento con el director James Cameron. La elección de colocar su mano izquierda sobre el pecho de Morando no pasó desapercibida, haciendo aún más evidente el brillo del nuevo anillo.

Reacciones inmediatas y especulaciones

Los medios y las redes sociales no tardaron en reaccionar, inundando el espacio digital con especulaciones sobre el compromiso de la artista. Hasta ahora, Miley no ha realizado declaraciones públicas ni a través de su equipo sobre el asunto, pero la imagen ha sido suficiente para que muchos interpreten que algo especial está sucediendo.

El inicio de su historia de amor

Cyrus y Morando comenzaron a hacer pública su relación en 2022, tras meses de rumores. Su primer encuentro tuvo lugar en la fiesta de Año Nuevo de Miley, transmitida por televisión. En una entrevista reciente con British Vogue, Miley reveló que su primer acercamiento fue a través de una cita a ciegas organizada por amigos en común. «Lo peor que puede pasar es que me vaya», bromeó sobre esa experiencia.

Recordando el pasado

Si la relación avanza hacia el matrimonio, no sería la primera vez que Miley se dirige al altar. En 2018, la artista se casó con el actor australiano Liam Hemsworth, en una historia llena de altibajos. Sin embargo, su matrimonio fue breve, concluyendo en agosto de 2019 con una separación y un posterior divorcio oficial en febrero de 2020.

