Debutante impacta: Milei baja al tercer puesto

Rodolfo Paz: Nuevo Líder en el Ranking de Presidentes Latinoamericanos

En un giro sorprendente, la última encuesta de CB Consultora revela a Rodrigo Paz de Bolivia como el presidente con mejor imagen en Sudamérica, desbancando a figuras emblemáticas como Nicolás Maduro y Javier Milei.

La consultora CB ha dado a conocer su más reciente estudio sobre la percepción de los presidentes en Sudamérica, un análisis que ha dejado a muchos atónitos. En esta nueva edición, el economista Rodrigo Paz, quien recientemente asumió el cargo en Bolivia, ocupa el primer lugar del ranking, destacándose por su positiva aceptación en comparación a otros líderes regionales.

Rodrigo Paz: Cambio de Rumbo en Bolivia

Paz, un economista de 58 años, ha revolucionado la política en Bolivia tras poner fin a la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), previamente liderado por Evo Morales. Este cambio ha generado un impacto significativo en el estado de opinión pública, refleja el estudio dirigido por Cristian Buttié, conocido por su capacidad para anticipar tendencias políticas en la región.

Resultados del Estudio de Noviembre

El sondeo más reciente, realizado en noviembre, abarcó entre 1.072 y 1.559 casos en cada uno de los 10 países analizados, con un margen de error de +/- 2% a 3%. La victoria de Paz ha empujado hacia abajo a líderes que anteriormente ocupaban posiciones destacadas, como el brasileño Lula da Silva y el argentino Javier Milei.

Comparativa de Imágenes de los Presidentes

Paz logró un notable respaldo, mientras que Lula y Milei registraron un ligero descenso en sus índices de aceptación. Lula mantiene un apoyo con un saldo de + 48,5%, aunque con un rechazo del – 48,3%. Por su parte, Milei, a pesar de un leve aumento en su imagen, todavía enfrenta un balance negativo de – 50,3%.

Detalles de la Apreciación del Público

Desglosando la imagen de Milei, se observa que su aceptación se divide en un 30,1% de percepciones «muy buenas» y un 17,1% de «buenas». Sin embargo, su porcentaje de descontento es alarmante, con un 37,5% que expresa que su actitud es «muy mala».

Otros Líderes en el Ranking

El ranking también incluye a otros presidentes como el uruguayo Yamandú Orsi, quien posee un saldo de + 46,1%, y el paraguayo Santiago Peña con + 41,3%. Ambos se encuentran en el grupo de los líderes mejor valorados de la región.

Maduro: El Menos Apreciado

En la parte baja del ranking, Nicolás Maduro continúa siendo el presidente con peor imagen de toda Sudamérica, registrando un alarmante 21,4% de aprobación y un rechazo rotundo del 75,3%.

Otros Líderes con Mal Desempeño

Adicionalmente, otros presidentes como Daniel Noboa (Ecuador), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y José Jeri (Perú) también se encuentran en la lista de los presidentes con menor aprobación. Sus índices de popularidad reflejan un desafío continuo en el contexto político actual de la región.