Decisiones inteligentes: la clave para el éxito en la agroindustria actual

La transformación digital se ha convertido en una necesidad para los productores agrícolas. Leila González, líder de implementación de Albor, subraya la importancia de capturar y procesar información para mejorar la toma de decisiones.

En una reciente entrevista con Canal E, Leila González destacó el cambio de paradigma en el sector agropecuario. “Hoy en día, la empresa agropecuaria necesita ser inteligente para mejorar su forma de tomar decisiones”, aseguró. Según ella, los productores han evolucionado hasta convertirse en verdaderos empresarios.

La Clave: Medición de la Campaña

“La clave es medir cada aspecto de la campaña”, afirmó González. Desde el inicio, una gestión eficaz de compras y servicios hasta la cosecha permite a los productores realizar decisiones más precisas al comercializar sus granos. Esta disponibilidad de datos repercute también en el manejo del stock: “Conocer la producción real en tiempo permite gestionar correctamente la existencia de granos”, agregó.

Herramientas que Impulsan la Transformación

Sobre la evolución digital en el agro, González enfatizó la importancia de adoptar plataformas tecnológicas: “Recomendamos el uso de software para registrar datos en tiempo real”. Esta información no solo mejora la toma de decisiones comerciales, sino que también ofrece la flexibilidad necesaria para aprovechar oportunidades en un mercado volátil.

Argentina: Un País Tecnológico

Al hablar sobre el nivel de digitalización en Argentina, González comentó: “El país está muy bien posicionado en cuanto a adopción de tecnología”. Más del 80% de la mecanización agrícola, según sus palabras, está controlada por tecnologías avanzadas. Esto no solo aumenta la eficiencia, sino que también potencia la sustentabilidad en la producción.

Beneficios de la Digitalización

La eficiencia en el uso de servicios e insumos se ve significativamente mejorada gracias a la tecnología. “Esto facilita la carga de trabajo y la productividad”, concluyó González, resaltando la importancia de adaptarse a esta nueva realidad.