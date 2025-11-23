Declaraciones del ingeniero jefe de McLaren tras la polémica descalificación en Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas trajo consigo una sorpresiva polémica para McLaren, que se vio despojada de sus puntos por una infracción técnica. La noticia ha sacudido el mundo del automovilismo, dejando a los seguidores y expertos en estado de asombro.

Durante el emocionante evento de Fórmula 1, la victoria indiscutible de Max Verstappen se vio opacada por la descalificación de ambos monoplazas de McLaren. Las autoridades de la FIA detectaron irregularidades en el diseño del piso, dando un golpe duro a una escudería que había dominado el campeonato hasta ahora.

Un Golpe Duro para McLaren

La escudería británica, que había lucido poderosa en la competición, se enfrenta a retos tras lo ocurrido en Las Vegas. A pesar de la sólida ventaja en el Campeonato de Constructores, la noticia ha dejado a muchos cuestionando el futuro del equipo. El ingeniero jefe, Andrea Stella, se vio obligado a emitir una declaración para abordar la situación.

La Respuesta de Andrea Stella

«Tras el Gran Premio, se nos comunicó una infracción relacionada con el espesor del derrape, de 9 mm como mínimo. Lamentablemente, nuestros coches superaron este límite por márgenes mínimos, algo inesperado durante la carrera,» explicó Stella.

El impacto de esta situación es significativo. La FIA mencionó que no hubo intención de violar las regulaciones, lo que suaviza un poco el golpe. Stella también se mostró apenado por la pérdida de puntos de sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes habían demostrado un gran rendimiento en ese fin de semana.

Mirando Hacia el Futuro

A pesar del desánimo, McLaren se enfocará en las próximas dos carreras de la temporada. Después de su descalificación, el campeonato se torna tenso. Actualmente, Norris mantiene una ventaja de 24 puntos sobre sus rivales, pero el resurgimiento de Verstappen podría poner en peligro el liderazgo del piloto británico.

El Desafío en Catar

Con la próxima carrera en Catar, McLaren deberá afinar cada detalle para evitar cualquier contratiempo que pudiera comprometer sus posibilidades de ganar. La presión está sobre ellos, y cada decisión tendrá un impacto vital en la lucha por el campeonato.

Stella concluyó con una nota de optimismo, asegurando que «seguimos totalmente concentrados en lo que resta de la temporada». La afición y los patrocinadores seguirán de cerca el desempeño del equipo, que busca recuperarse rápidamente de este tropiezo inesperado.