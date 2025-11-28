Déficit Turístico: Pérdida de US$ 364 millones

El último informe del INDEC revela que la balanza turística de Argentina arrojó un saldo negativo en septiembre, un dato que destaca la necesidad de atención en el sector.

En el mes de octubre, Argentina experimentó un saldo negativo en su balanza turística, con 549,7 mil visitantes y un déficit de US$ 364,59 millones, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El Flujo de Viajeros al Exterior

Durante el décimo mes del año, 1,228 millones de argentinos viajaron al extranjero, destacándose 725 mil como turistas y 503,9 mil como excursionistas. La mayor parte (65,9%) del turismo emisivo se dirigió a países vecinos, siendo Brasil (22,1%) y Chile (19,3%) los destinos más elegidos.

Visitantes Extranjeros en Argentina

Al mismo tiempo, 679,2 mil visitantes no residentes llegaron a Argentina, de los cuales 389,8 mil eran turistas y 289,5 mil excursionistas. El 61,9% de estos visitantes provino de naciones limítrofes, con Brasil (23,1%) y Uruguay (15,1%) en la cima de la lista.

Gastos Asociados al Turismo

Los argentinos que viajaron al exterior realizaron un gasto total de US$ 597,029 millones, promediando un gasto diario de US$ 94,2. Los mayores desembolsos diarios se registraron en “Estados Unidos y Canadá”, alcanzando US$ 119,3. En contraste, el gasto total de los turistas que llegaron a Argentina fue de US$ 232,43 millones, con un promedio diario de US$ 88,0.

Resumen del Acumulado de Enero a Octubre

Desde enero hasta octubre, 7,09 millones de visitantes ingresaron al país, lo que marca un descenso del 22,2% comparado con el mismo período del año anterior. En contraste, 16,28 millones de argentinos salieron al exterior, un incremento del 47% en comparación con el año pasado.

El director de Fundar, Daniel Schteingart, afirmó que “2025 podría ser un año récord en términos de turismo emisivo”, indicando que “muy posiblemente superaremos los 12 millones de turistas que viajan al exterior, rompiendo el récord del 2017”. Sin embargo, también advirtió que “el turismo receptivo enfrenta un mal año, cayendo un 17% en comparación con 2024, siendo el peor año desde 2006, salvo el periodo de pandemia”.