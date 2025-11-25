Definen el futuro de un magistrado federal acusado de abuso sexual

Esta semana se define el destino del juez civil y comercial federal, Alejandro Patricio Maraniello, quien enfrenta graves acusaciones de acoso laboral y abuso sexual. La resolución del Consejo de la Magistratura podría determinar su permanencia en el cargo o su posible destitución.

## Definición de la Comisión: Disciplina o Acusación

El Consejo de la Magistratura debe decidir en qué comisión se tramitarán los expedientes en su contra. Este paso, aunque parece administrativo, tiene implicancias significativas. Si los documentos son asignados a la comisión de Disciplina, la sanción máxima que podría enfrentar Maraniello es una reducción de su salario. En cambio, si se derivan a la comisión de Acusación, podría ser suspendido y sentenciado a juicio político.

## La Discusión Continúa

La semana pasada, el tema fue debatido, pero se decidió posponer la discusión hasta este miércoles, cuando se convoque nuevamente a la comisión para su análisis.

## Un Juez en el Ojo del Huracán

Maraniello ganó notoriedad el año pasado cuando tomó una controvertida decisión judicial: prohibió la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, un acto que fue visto como un intento de censura. La medida fue finalmente revocada cuando Milei retiró la causa. Este episodio añadió más tensión a su ya complicada situación.

## Acusaciones de Acoso y Maltrato

El juez acumula varias denuncias que incluyen acoso sexual y laboral, así como presuntos desvíos de fondos de su tribunal a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Las declaraciones de testigos revelan un entorno de trabajo tóxico y poco profesional.

## Testimonios Reveladores

Durante las declaraciones, ex-empleados afirmaron que existía un «código de vestimenta» en el juzgado, donde las empleadas debían usar ropa específica, incluyendo polleras y tacos altos. Un testigo, Guillermo Antelo, ex presidente de la Cámara, narró situaciones inquietantes, como que Maraniello acariciaba a una secretaria y había instalado cámaras de vigilancia en el juzgado.

### Revelaciones de la Cámara

La jueza Florencia Nallar también aportó su testimonio, revelando que las víctimas se sentían intimidadas y temerosas de hablar. Declaró haber acompañado a una de las denunciantes en un estado «deplorable», quien había sido convocada a la casa del juez con pretextos laborales.

### Recursos Inadecuados

Nallar y Antelo comentaron que el juez utilizaba recursos del tribunal para financiar actividades de su asociación, lo que despertó dudas sobre su ética. Además, la jueza observó que frecuentemente había cargos vacantes, los cuales ofrecía a los empleados que aceptaran colaborar con su asociación.

### Desvíos Especulativos

La relación entre Maraniello y ciertas entidades de salud, algunas de ellas con historiales controvertidos, también ha generado preocupaciones. La situación se complica aún más con la posible participación de individuos involucrados en tramas ilegales.

## La Decisión por Deliberar

Por ahora, el destino del juez Maraniello permanece incierto mientras el Consejo discute sobre la tramitación de las acusaciones. La semana pasada se presentó una solicitud para que todas las denuncias se analicen en la comisión de Acusación, liderada por el senador Luis Juez.

Juez expresó su desacuerdo con la propuesta de postergar la decisión, criticando la falta de un enfoque serio dado el peso de las acusaciones. A pesar de sus objeciones, el Consejo votó para seguir deliberando en esta materia en la próxima reunión.