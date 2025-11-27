Delitos con Autos y Motos: Pérdida de Licencia en CABA

Buenos Aires Lucha Contra la Delincuencia: Licencias de Conducir a la Baja para Delincuentes

La Ciudad de Buenos Aires implementará una medida innovadora: eliminar por completo los permisos de conducir de quienes usen vehículos para delinquir. El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien se muestra decidido a fortalecer la seguridad en la capital.

Conectando Bases de Datos para Aumentar la Seguridad

La crucial iniciativa se basará en la integración de datos entre la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Habilitación de Conductores. Esta interconexión permitirá que cada vez que un ciudadano sea identificado cometiendo un delito con un auto o una moto, su licencia de conducción sea automáticamente anulada.

Jorge Macri destacó que en lo que va del 2025, las fuerzas de seguridad de la Ciudad han detenido a 125 delincuentes que utilizaban vehículos para cometer robos, todos con licencias vigentes. «Hasta ahora, si alguien cometía un delito, podía seguir teniendo su registro intacto. Eso ha cambiado. Ahora, quienes delinquieren con motos o autos en la Ciudad perderán su permiso de conducir», afirmó el jefe del Ejecutivo porteño.

Un Reforzamiento de la Ley para Combatir el Crimen

Conocidos como «motochorros«, los ladrones en moto representan un desafío constante para la seguridad pública. En respuesta a esta problemática, la Cámara de Diputados ha avanzado en un proyecto de ley que propone un endurecimiento de las penas para estos delitos, buscando así desincentivar el uso de vehículos en actividades ilícitas.

Jorge Macri reafirmó su compromiso con la seguridad: «En la Ciudad, el orden no se negocia». Este enfoque apunta a enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia el delito y la determinación del gobierno para proteger a sus ciudadanos.