Denuncian a Carlos Telleldín por violencia y amenazas de su ex pareja

Noelia Cardinali, ex pareja del abogado Carlos Telleldín, ha denunciado a éste por violencia y amenazas, mientras se enfrenta a una lucha por la cuota alimentaria de su hijo.

La turbulenta historia entre Carlos Telleldín, conocido por su vinculación con el caso AMIA, y su expareja, Noelia Cardinali, ha cobrado un nuevo giro. Cardinali ha decidido romper el silencio y presentar acusaciones de violencia y amenazas contra el abogado, al tiempo que busca justicia para asegurar la manutención de su hijo.

Detalles de las Denuncias

Noelia ha compartido la documentación que avala sus denuncias con la periodista Carolina Fernández. En este contexto, revela que su situación se complica, ya que tiene otros tres hijos de una relación anterior, y manifiesta que los problemas solo surgen en su interacción con Telleldín.

Un Contexto Familiar Complicado

Cardinali describe su actual estado económico y emocional. Actualmente trabaja en una concesionaria y está de licencia, hablando de un cambio de vivienda tras dejar su hogar en Morón. Su familia la asiste en el pago del alquiler de su nuevo departamento.

«Mi relación con el padre de mis otros tres hijos es completamente diferente. Siempre hemos manejado todo con respeto y cordialidad», compartió con la Agencia Noticias Argentinas.

Diez Años de Abuso Silenciado

Noelia revela que su historia de convivencia con Telleldín marcó una etapa difícil, acusando que convivió con él solo durante seis meses antes de dejar su hogar por situaciones de violencia que, en ese momento, no se atrevió a denunciar. «Desde entonces, no hemos recibido nada de cuota alimentaria y hemos enfrentado constantes amenazas», aclaró.

Además, detalló el impacto emocional que ha tenido en su vida personal: «Fui diagnosticada con bipolaridad y, tras una fuerte depresión, estuve internada casi un mes. Siempre he luchado por el bienestar de mis hijos, pero el miedo y la presión son constantes», confesó.

Un Acuerdo que No se Cumple

Cardinali intentó establecer un acuerdo con Telleldín, que incluía cinco puntos para asegurar la manutención y el ceso de medidas cautelares. Sin embargo, ella denuncia que nunca se cumplió y que continúa sin recibir la asistencia necesaria para sus hijos.

“Siento que nadie me escucha. La impunidad de Telleldín es abrumadora. Siempre que voy al juzgado, me dicen que es Telleldín, como si eso justificara lo que enfrenta”, añadió, evidenciando la frustración que siente desde hace más de una década.

La batalla legal y emocional de Noelia Cardinali es un poderoso recordatorio de la lucha constante que muchas mujeres enfrentan desde la violencia de género, y resalta la urgencia de una respuesta efectiva y justa por parte del sistema judicial.