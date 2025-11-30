Deportivo Madryn se enfrenta a Estudiantes (RC): En juego el ascenso y las miradas en el arbitraje

Un duelo electrizante se apodera de la Patagonia, donde Deportivo Madryn busca revertir la serie ante Estudiantes de Río Cuarto, que parte con ventaja tras el primer encuentro.

Esta tarde, el escenario se centra en la Patagonia, donde Deportivo Madryn se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en el desquite de la emocionante final que define el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Tras una derrota de 2 a 0 en el encuentro de ida, el equipo local tiene la obligación de ganar por dos goles para forzar una tanda de penales. Para consagrarse, necesitarán una victoria de tres goles o más, mientras que los visitantes pueden ascender incluso con una derrota por un gol.

Primeros Compases del Encuentro

El choque comenzó bajo una lluvia intensa, generando una atmósfera vibrante en el estadio. Los primeros minutos mostraron a ambos equipos buscando establecer su juego. Un par de acciones polémicas en el área local hicieron que el árbitro, Facundo Tello, interviniera para calmar los ánimos, recordando a los jugadores la importancia de la deportividad.

Oportunidades en la Etapa Inicial

La primera gran oportunidad del partido la tuvo Estudiantes, cuando el atacante Ferreira logró cabecear en el área, encontrando una gran respuesta del arquero de Madryn, Bonnín, quien logró desviar el balón. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba, los locales comenzaron a hacerse sentir, generando algunas llegadas peligrosas. Un cabezazo de Crego y un potente remate de Sosa fueron bien controlados por el arquero Olivera, manteniendo el marcador en cero.

Un Primer Tiempo Resumido en el Empate

Finalmente, la primera mitad culminó sin goles, con una sensación palpable de tensión. Este resultado benefició a Estudiantes, que está en camino hacia el ascenso si se mantiene así.

La Segunda Oportunidad para Deportivo Madryn

Deportivo Madryn se presenta en esta final buscando redimirse tras haber caído en la definición por el primer ascenso ante Gimnasia de Mendoza. A pesar de las controversias y disputas que marcaron su camino en el torneo, el equipo de la Patagonia se ha ganado su lugar en esta instancia tras superar momentos difíciles.

Un Camino Empedrado hacia la Final

El equipo ha vivido una montaña rusa de emociones en los playoffs, comenzando con un triunfo administrativo por 3-0 contra Gimnasia de Jujuy, y una semifinal llena de incidentes contra Morón, donde la violencia empañó el juego. Sin embargo, a pesar del caos, Madryn ha logrado sobreponerse y alcanzar esta decisiva final.

Estudiantes de Río Cuarto: La Búsqueda del Ascenso

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto llega a este partido con una sólida trayectoria, tras finalizar segundo en la zona B de la Primera Nacional. El equipo ha mostrado su fortaleza en los partidos anteriores del reducido, eliminando a rivales como Patronato y Gimnasia y Tiro de Salta, lo que les da una inyección de confianza para este encuentro crucial.

Una Historia de Oportunidades Perdidas

Este es un momento crucial para Estudiantes, que busca su tercera oportunidad de ascender a la Primera División, después de haber fracasado en intentos anteriores en 2020. Es un equipo con historia en el fútbol argentino, habiendo competido en los torneos de 1983 a 1985.