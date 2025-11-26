Desactiva Meta AI en WhatsApp: ¿Por qué es esencial y cómo hacerlo en segundos?

La creciente preocupación por la inteligencia artificial en WhatsApp, promovida por Meta, ha llevado a muchos usuarios a buscar formas de desactivarla. Aquí te contamos cómo hacerlo en pocos pasos.

Desde su lanzamiento, la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp ha provocado un fuerte rechazo entre los usuarios, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Con inquietudes sobre la privacidad y el consumo de recursos, cada vez más personas están buscando la forma de desactivar esta herramienta.

¿Por qué se rechaza la inteligencia artificial de Meta?

El asistente de IA de Meta, similar a ChatGPT, utiliza datos personales para mejorar su funcionamiento, lo que ha levantado serias preocupaciones en torno a la privacidad de los usuarios. A diferencia de otras plataformas de Meta, WhatsApp es utilizada de manera más íntima, lo que hace que las inquietudes sean aún más palpables.

Impacto en la experiencia del usuario

Además del uso de datos, los usuarios han expresado su preocupación por el consumo de batería de la aplicación, especialmente en dispositivos de gama media. Esta situación ha desembocado en un aumento de las consultas para eliminar la IA de Meta.

Pasos para desactivar Meta AI en WhatsApp

A pesar de que WhatsApp no permite desactivar completamente la función de IA, hay una forma de ocultar el «botón azul» y limitar sus notificaciones. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Guía rápida de desactivación

1. Abre WhatsApp.

2. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha para acceder al menú.

3. Dirígete a Configuración.

4. Selecciona Chats.

5. Elige Configurar Meta AI.

6. Activa «Ocultar botón de IA» y ajusta las opciones de notificaciones.

Es primordial mencionar que actualmente no existe una opción en WhatsApp para excluir los datos utilizados por la IA. Además, algunos usuarios sugieren instalar versiones más antiguas de la aplicación como solución, pero esto presenta riesgos de seguridad considerable, incluyendo vulnerabilidades y pérdida de cifrado en las conversaciones.