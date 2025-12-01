Desafíos del Dólar Calmo: Reservas y Tasas de Interés del Plan Caputo a Fin de Año

A medida que se acerca el final del año, el Gobierno argentino está en una carrera contra el tiempo para estabilizar la economía. Con el apoyo de Washington y una creciente confianza tras las elecciones, enfrenta serias tensiones en el mercado cambiario que podrían desatar una nueva crisis.

El principal desafío radica en la acumulación de reservas. En diciembre, el Gobierno debería enfrentar pagos en divisas que alcanzan los 1.126 millones de dólares, justo cuando se acerca la obligación de abonar 4.300 millones de dólares a bonistas privados el 4 de enero, lo que plantea un escenario crítico según la consultora Eco Go.

El Banco Central y su dilema con las reservas

Este lunes, el Banco Central deberá desembolsar 1.000 millones de dólares por los Bopreales 2026. Esta salida de divisas afectará el ya deteriorado saldo de reservas y complicará aún más la situación tras la reciente activación del swap con Estados Unidos.

Un panorama complicado para la acumulación de reservas

Un informe de la consultora 1816 destaca que tras la retirada de dólares por parte de Scott Bessent, las reservas netas del Central cayeron drásticamente, acercándose a niveles alarmantes. La meta del Fondo Monetario Internacional, establecida en 9.000 millones de dólares, se ve cada vez más lejana. Según los cálculos, el déficit podría alcanzar los 13.000 millones de dólares para diciembre de 2025.

Oportunidades para incrementar las reservas

A pesar de un tipo de cambio un 6% más fuerte tras las elecciones, expertos advierten que la acumulación de reservas sigue siendo insuficiente. La emisión de Obligaciones Negociables que aportó 4.200 millones de dólares es vista como una oportunidad perdida para un avance significativo en este aspecto.

Una situación monetaria en equilibrio precario

Aunque las tasas de interés se han reducido, lo que podría incentivar la dolarización de inversiones, hay un trasfondo de riesgos. La caída en la recaudación fiscal, que fue del 3,7% en octubre, pone en evidencia una presión creciente en las cuentas públicas, alertando sobre el fin de la estabilidad actual.

Desafíos en el tipo de cambio y el impacto en la balanza comercial

El fortalecimiento del peso se estudia cuidadosamente por el Gobierno, que lo considera un síntoma del éxito del programa de estabilización. Sin embargo, algunos economistas señalan que esto podría ser una trampa, advirtiendo sobre la fragilidad de la economía si no se manejan adecuadamente los tiempos y las condiciones del mercado.

Expectativas de un futuro incierto

A pesar de las primeras señales de estabilidad, las malas noticias que llegan desde Wall Street sobre la desactivación de 20.000 millones de dólares en bancos generan expectativas de devaluación en el horizonte. Según un informe de Qualy, la falta de claridad sobre el apoyo de la administración de Trump mantiene a la economía en estado de alerta.