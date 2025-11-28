Desaparece gendarme en el Paraná durante una salida con amigos

Una gendarme de 32 años, identificada como Karen Ojeda, se encuentra en paradero desconocido después de sumergirse en el río Paraná durante una jornada de calor, mientras disfrutaba con amigos en la zona de islas de Rosario.

El suceso tuvo lugar el jueves, cuando Ojeda decidió entrar al agua alrededor de las 18 horas en el parador Isla Verde, en la isla La Invernada. A pesar de que el grupo estaba disfrutando de un día soleado, Karen fue la única que no salió a la superficie, lo que generó preocupación entre sus amigos.

De inmediato, sus compañeros contactaron a la Prefectura Naval Argentina, que montó un operativo de búsqueda utilizando embarcaciones y métodos de rastrillaje en el área del canal principal, justo en el comienzo de la noche. Sin embargo, hasta el cierre del día la búsqueda no había producido resultados concretos.

Operativos de búsqueda y desafíos en la zona

Las autoridades indicaron que seguirán con las labores de búsqueda y que se han sumado recursos adicionales, en colaboración con el Ministerio Público Fiscal. Este suceso ocurre en una región popular para actividades recreativas, accesible en lanchas desde el muelle de Rambla Catalunya, en La Florida.

A pesar de su atractivo, la zona ha sido escenario de incidentes peligrosos en días recientes, lo que pone en alerta a las autoridades y a los asistentes.

Desapariciones recientes en el Paraná

Este caso se suma a otros episodios preocupantes en la región. La desaparición de Gustavo Fabián Ibarra, un policía que cayó al Paraná tras un accidente con su lancha, sigue sin resolverse. Ibarra, quien había sufrido un choque con un buque el fin de semana anterior, había sido reportado en la misma zona.

Una mujer que lo acompañaba logró salir del agua y fue rescatada por pescadores cerca de dos horas después del accidente. Ella afirmó no haber visto a Ibarra emerger del agua tras el impacto, lo que intensifica la preocupación sobre los peligros que presenta esta actividad recreativa en el río.

Las circunstancias que rodean ambos incidentes reflejan la necesidad de mayor vigilancia y seguridad en las zonas acuáticas, especialmente durante las jornadas de alta afluencia.