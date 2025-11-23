Desaparecido en Libia: El Spiridon II y sus 5 días sin rastreo satelital

Este domingo, el misterioso destino del carguero Spiridon II, que alberga a miles de vacas uruguayas, sigue sin resolverse. Su travesía por el Mediterráneo despierta preocupación y polémica.

Numerosas aplicaciones permiten rastrear la actividad marítima a nivel global, pero el Spiridon II, un barco con bandera de Togo, ha desaparecido del mapa. Cargado con vacas uruguayas originalmente destinadas a Turquía, el buque se enfrenta a un futuro incierto tras ser rechazado debido a complicaciones burocráticas. Ahora, las vacas permanecen a bordo, con su destino en juego.

La Última Ubicación del Spiridon II

La última señal de rastreo ubicó al Spiridon II en el puerto de Bengazi, Libia, pero su localización no se ha actualizado desde el 18 de noviembre a las 16:40. Este silencio ha generado especulaciones sobre si el capitán ha decidido desactivar los sistemas de seguimiento para evadir la atención sobre la situación embarazosa que enfrenta. Aunque se ha hablado de un posible desembarque en Líbano, no hay confirmaciones sobre si este plan se realizó.

Las aplicaciones de rastreo marítimo mostraron una imagen preocupante del movimiento de barcos este 23 de noviembre.

Desde Uruguay, las autoridades han indicado que están «monitoreando» la situación, sin ofrecer más detalles. Por su parte, Turquía ha argumentado que los animales no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos para su ingreso, lo que obligó al carguero a partir sin un puerto de destino. La alternativa de regresar a Uruguay fue descartada, ya que las condiciones no permitirían la supervivencia de los animales durante la travesía de regreso.

El Dilema de la Tripulación

El actual «silencio» del Spiridon II ha llevado a expertos en transporte marítimo a especular que el capitán podría estar buscando un país dispuesto a aceptar la carga, tratando de evitar que las vacas mueran a bordo y se conviertan en un nuevo escándalo de maltrato animal.





Las imágenes de la situación a bordo del Spiridon II son difíciles de imaginar, mientras todos esperan su reaparición en los sistemas de rastreo. La travesía del carguero, marcada por la tensión, podría culminar en cualquier parte del Mediterráneo o incluso más allá, consolidando un capítulo más en esta dolorosa saga sobre el bienestar animal.