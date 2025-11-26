Desarrollan Harina de Tucura para Combatir Plagas

Un proyecto revolucionario une a una cooperativa local y especialistas del INTA para transformar un problema agrícola en una oportunidad productiva.

En El Pedregoso, una cooperativa ha colaborado con el INTA para desarrollar un ingenioso dispositivo que captura tucuras vivas. Este invento, que adapta una fumigadora de mochila, permite reunir a estos insectos sin causarles daño, facilitando así su conversión en harina proteica.

Funcionamiento del Dispositivo: Una Solución Efectiva

El equipo innovador opera como una “aspiradora”, acumulando tucuras en un contenedor especial diseñado para preservar su integridad. De esta forma, los insectos llegan en óptimas condiciones al proceso que transformará su biomasa en un recurso valioso.

Impacto Regional: Un Cambio en la Productividad

Este proyecto no solo busca disminuir el daño de la plaga en los cultivos, sino que también proporciona un insumo con potencial económico y alimentario. Las pruebas iniciales han sido exitosas, lo que sugiere la posibilidad de elaborar más unidades para aumentar la recolección en el campo.

Aunque actualmente se encuentra en fase experimental, los técnicos están optimistas sobre la ampliación de la producción del dispositivo, lo que podría impulsar de manera significativa la obtención de este nuevo recurso en el futuro.