miércoles, noviembre 26, 2025
InicioNoticias destacadasDesarrollan Harina de Tucura para Combatir Plagas
Noticias destacadas

Desarrollan Harina de Tucura para Combatir Plagas

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Desde El Pedregoso: Innovador Dispositivo Captura Tucuras para Crear Harina Proteica

Un proyecto revolucionario une a una cooperativa local y especialistas del INTA para transformar un problema agrícola en una oportunidad productiva.

En El Pedregoso, una cooperativa ha colaborado con el INTA para desarrollar un ingenioso dispositivo que captura tucuras vivas. Este invento, que adapta una fumigadora de mochila, permite reunir a estos insectos sin causarles daño, facilitando así su conversión en harina proteica.

Funcionamiento del Dispositivo: Una Solución Efectiva

El equipo innovador opera como una “aspiradora”, acumulando tucuras en un contenedor especial diseñado para preservar su integridad. De esta forma, los insectos llegan en óptimas condiciones al proceso que transformará su biomasa en un recurso valioso.

Dispositivo para capturar tucuras

Impacto Regional: Un Cambio en la Productividad

Este proyecto no solo busca disminuir el daño de la plaga en los cultivos, sino que también proporciona un insumo con potencial económico y alimentario. Las pruebas iniciales han sido exitosas, lo que sugiere la posibilidad de elaborar más unidades para aumentar la recolección en el campo.

Aunque actualmente se encuentra en fase experimental, los técnicos están optimistas sobre la ampliación de la producción del dispositivo, lo que podría impulsar de manera significativa la obtención de este nuevo recurso en el futuro.

Artículo anterior
¡Ahora puedes pagar con PIX en la billetera!
Artículo siguiente
Reeves Congela Impuesto sobre Combustibles y Anuncia Carga de 3p por Milla para Vehículos Eléctricos
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments