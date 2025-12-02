Desarticulan banda de cazadores furtivos con galgos en Pila

Un operativo en Pila llevó a la detención de un grupo de cazadores furtivos que operaban sin permisos, resaltando el compromiso de las autoridades con la protección de la fauna local.

Intervención Policial en el Campo

Diez cazadores furtivos de Florencio Varela fueron detenidos por el Comando de Prevención Rural durante un control rutinario. La acción se llevó a cabo en un campo cercano al puente «El Cacique», en momentos en que estos individuos cazaban ilegalmente con perros galgos.

Aumenta la Preocupación por la Caza Furtiva

La caza ilícita con galgos ha generado un marcado aumento de denuncias en los últimos años. Esta práctica no solo afecta la fauna autóctona, sino que también puede causar daños significativos al ganado. La normativa provincial exige permisos específicos y prohíbe métodos no autorizados para preservar la biodiversidad.

Descubrimientos Reveladores

Al inspeccionar la camioneta de los cazadores, se hallaron 18 perros galgos, animales comúnmente utilizados para la caza de liebres. El vehículo presentaba múltiples irregularidades, incluyendo exceso de ocupantes y falta de seguro, lo que llevó a su secuestro bajo la Ley Nacional de Tránsito.

Impacto en el Ecosistema

Las autoridades incautaron numerosos ejemplares de fauna silvestre que habían sido obtenidos ilegalmente. «Este tipo de infracciones no solo infringe la legislación, sino que también afecta especies esenciales en los ecosistemas rurales», enfatizaron fuentes oficiales. La presión sobre las poblaciones de liebres ha desbordado, evidenciado por las constantes quejas de la comunidad.

Compromiso con la Protección Ambiental

Se realizaron las actuaciones contravencionales pertinentes a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Juzgado de Faltas Municipal de Pila. «Este operativo es parte de un esfuerzo continuo para desalentar la caza ilegal y salvaguardar tanto la fauna como la seguridad en las áreas rurales», concluyeron los responsables del operativo.