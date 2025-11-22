Desarticulan Red de Distribución de Pornografía Infantil

Detenido en Posadas por Filmar a Menores en un Bar

Un hombre de 63 años fue arrestado tras ser descubierto grabando a niños en un bar de Posadas, Misiones. Su detención desencadenó una investigación que podría revelar un posible delito de contenido inapropiado.

Un incidente alarmante tuvo lugar el pasado viernes al mediodía. Los clientes de un bar ubicado entre Buenos Aires y Catamarca en el centro de Posadas se dieron cuenta de que un hombre estaba filmando a menores con su teléfono móvil. Ante la situación, los padres de los niños alertaron a la Policía de Misiones, quienes rápidamente acudieron al lugar.

Resistencia a la Autoridad Al llegar, los agentes se acercaron al hombre señalado, quien se mostró reacio a identificarse y opuso resistencia a su detención. La situación requirió la intervención de varios policías para poder reducirlo y trasladarlo a la comisaría, donde fue identificado, aunque su nombre no ha sido divulgado.

Allanamiento y Revisión de Dispositivos Una vez en la Comisaría Primera, se activó un operativo judicial. Agentes especializados de la Dirección de Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) realizaron un allanamiento en la vivienda del detenido, situada en la calle Tucumán.