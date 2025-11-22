sábado, noviembre 22, 2025
Sociedad

Desarticulan Red de Distribución de Pornografía Infantil

Detenido en Posadas por Filmar a Menores en un Bar

Un hombre de 63 años fue arrestado tras ser descubierto grabando a niños en un bar de Posadas, Misiones. Su detención desencadenó una investigación que podría revelar un posible delito de contenido inapropiado.

Un incidente alarmante tuvo lugar el pasado viernes al mediodía. Los clientes de un bar ubicado entre Buenos Aires y Catamarca en el centro de Posadas se dieron cuenta de que un hombre estaba filmando a menores con su teléfono móvil. Ante la situación, los padres de los niños alertaron a la Policía de Misiones, quienes rápidamente acudieron al lugar.

Resistencia a la Autoridad

Al llegar, los agentes se acercaron al hombre señalado, quien se mostró reacio a identificarse y opuso resistencia a su detención. La situación requirió la intervención de varios policías para poder reducirlo y trasladarlo a la comisaría, donde fue identificado, aunque su nombre no ha sido divulgado.

Allanamiento y Revisión de Dispositivos

Una vez en la Comisaría Primera, se activó un operativo judicial. Agentes especializados de la Dirección de Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) realizaron un allanamiento en la vivienda del detenido, situada en la calle Tucumán.

Sequestraron Elementos Cruciales para la Investigación

Durante el allanamiento, los peritos confiscó un celular, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento digital. Estos elementos serán analizados con el objetivo de determinar si el hombre poseía o distribuía material relacionado con abuso infantil. La operación fue ordenada por el juez de instrucción Juan Manuel Monte, quien supervisa el caso.

