Descontrol del Gas: Depósitos Ilegales y Garrafas Vencidas en Aumento

Alerta en el Sector del Gas: La Desregulación Genera Riesgos Inminentes

La Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y sus Componentes (Cafadigas) ha encendido las alarmas judiciales ante una creciente preocupación por la desregulación del sector. La falta de controles podría desencadenar situaciones peligrosas para la población.

La preocupación se ha desatado en el ámbito judicial gracias a la intervención de Cafadigas, presidida por Darío Simonetti. En una charla con PERFIL, el titular de la entidad afirmó: “La modificación de la ley buscó aumentar la competitividad y atraer nuevos jugadores, pero el resultado ha sido contraproducente”.

Inconstitucionalidad del DNU y sus Consecuencias

La Cámara ha presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad por considerar que el decreto reciente eliminó de manera abrupta los controles necesarios sobre un producto esencial y combustible, lo que ha permitido la proliferación de prácticas inseguras y riesgos de accidentes.

Un Mapa de Irregularidades en el Conurbano

En acompañamiento a su acción legal, la Cámara ha comenzado a mapear una serie de irregularidades en el Gran Buenos Aires y distintas provincias, donde se han documentado garrafas vencidas, cilindros sin trazabilidad y operadores sin licencia, operando en condiciones claramente inseguras.

Un Contexto Alarmante

La situación ha cobrado una relevancia especial tras una explosión en Ezeiza, que generó un incendio devastador en el Polígono Industrial Spegazzini. Simonetti destacó el riesgo que enfrenta el 47% de la población que depende de garrafas para su suministro de gas, en contraposición a los estándares de control existentes para el Gas Natural.

Desregulación y Peligro Latente

Con el DNU 446/25 y la Resolución 833/2023, se ha desmantelado el marco regulatorio que antes garantizaba la seguridad en la comercialización del gas licuado. Cafadigas advirtió que, sin los controles adecuados, la industria se ve vulnerable a la competencia desleal de actores informales que representan un riesgo directo para la población.

Los Efectos del Descontrol en la Industria

Cafadigas sostiene que la reciente eliminación de regulaciones ha creado un entorno de dumping que amenaza con desplazar a empresas responsables que cumplen con normativas y estándares de seguridad. La Cámara afirma que podría haber una pérdida de 3.500 empleos en la cadena de gas licuado si no se actúa de inmediato.

Denuncias de Almacenamiento Ilegal

Los expedientes de Cafadigas revelan un alarmante incremento de depósitos ilegales y operadores no registrados en varias localidades, con garrafas almacenadas de manera inadecuada y sin las certificaciones necesarias. Ejemplos de esta situación abundan en municipios como Moreno y San Miguel.

Defensa del Gobierno ante la Desregulación

En medio de esta crisis, el gobierno ha defendido el DNU alegando que la apertura del mercado incentivaría la competencia y podría bajar precios. Sin embargo, Cafadigas recalca que el gas envasado no puede ser considerado un simple producto comercial, dado su potencial para comprometer la seguridad pública.

La situación sigue evolucionando y las consecuencias de estas políticas de desregulación ponen en riesgo la seguridad de innumerables familias en Argentina. La comunidad espera acciones concretas que prioricen la seguridad y el bienestar ciudadano.