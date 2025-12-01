Descubre 4 Funciones Secretas de Google Maps que Mejorarán Tus Viajes

¡Descubre las Nuevas Funciones Ocultas de Google Maps que Transformarán tus Viajes!

La popular app de navegación se reinventa con innovaciones que mejoran la experiencia de viaje, gracias a la integración de inteligencia artificial y herramientas avanzadas de planificación.

01.12.2025 • 17:20hs • Movilidad 4.0

Google Maps, la referencia mundial en aplicaciones de mapas, se renueva con funciones que prometen revolucionar tus recorridos. Está incorporando tecnología avanzada como inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más completa y personalizada.

Funciones Innovadoras para Mejorar Tus Viajes

La integración del motor de inteligencia artificial Gemini ha permitido a la plataforma ofrecer capacidades que transforman la manera de viajar. Aquí te mostramos cuatro funciones sorprendentes:

1. Consulta de Tendencias Locales

La nueva opción para verificar la afluencia de lugares antes de tu llegada te permite evitar multitudes. Podrás elegir lugares más tranquilos y disfrutar de tus visitas sin estrés.

2. Anticipación para Conductores de Autos Eléctricos

La herramienta de Google Maps ahora permite a los usuarios localizar cargadores disponibles en tiempo real. Esta función es esencial para planificar viajes largos sin inconvenientes, asegurando que siempre tengas acceso a energía.

3. Mayor Control en Reseñas

La plataforma ahora te permite gestionar cómo te presentas al hacer reseñas, dando la posibilidad de mostrar tu nombre completo, utilizar un seudónimo o permanecer en el anonimato, aumentando la privacidad y seguridad de los usuarios.

4. Planificación Inteligente de Itinerarios

Google Maps ofrece recomendaciones personalizadas basadas en tu historial de movimientos. Esta función optimiza tus viajes sugiriendo rutas y paradas ideales, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Google Maps incorpora funciones ocultas que personalizan tu experiencia al viajar.

Estas innovaciones se suman a opciones ya existentes, como la posibilidad de programar horarios de salida y activar rutas de ahorro de combustible, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Además, la planificación de escalas facilita incluir paradas para repostar o descansar durante largos trayectos, haciendo de cada viaje una experiencia más placentera.