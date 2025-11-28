Descubre a las Candidatas en el Cine de Buenos Aires

En solo dos semanas, conoceremos las 15 películas que competirán por el Oscar a la Mejor Película Internacional. Buenos Aires se deleita esta semana con cuatro títulos que tienen grandes posibilidades de llegar a la lista final de nominaciones.

La Selección Argentina en la Carrera por el Oscar

Uno de los films que espera calificar es Belén, dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi. Esta obra ha sido seleccionada por la Academia de Cine de Argentina para representar al país ante la Academia de Hollywood.

Un Legado de Éxitos

En el pasado, dos films argentinos, Relatos Salvajes de Damián Szifron y Argentina, 1985 de Santiago Mitre, lograron avanzar en la competencia y terminaron nominados. El resultado de esta nueva selección se anunciará el próximo 16 de diciembre.

Cine de Primera en Buenos Aires

La ciudad está disfrutando de una semana de cine internacional con cuatro producciones que apuntan alto. De estas, al menos tres tienen grandes posibilidades de estar entre las nominadas, y dos de ellas compiten seriamente por el premio.

Los Estrenos que Atraen Miradas

Las películas que se están proyectando tuvieron su première mundial en el Festival de Cannes, compitiendo por la Palma de Oro. Estos filmes han acumulado distinciones en el festival más prestigioso del cine mundial.

La Semana del Cine del Festival de Cannes en el cine Gaumont brinda la oportunidad de ver estas joyas cinematográficas por tan solo $5.000, un verdadero regalo para los amantes del cine.

Producciones Internacionales en el Radar

Uno de los films inaugurales fue Valor Sentimental de Joachim Trier, un drama familiar intrigante que se postula como uno de los favoritos. La historia gira en torno a un padre cineasta (Stellan Skarsgård) y su relación con una de sus hijas que busca reconectar con él.

Un Filme que Impacta

El martes, se estrenó Fue Solo un Accidente de Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes. Esta intensa obra narra cómo un hombre secuestra a alguien que cree representa su torturador del pasado.

Contribuciones de España y Brasil

La oferta cinematográfica también incluye Sirât, de Oliver Laxe, que se proyectará pronto, y El Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, un thriller político situado en el Brasil de 1977.

Una Oportunidad Única

Si bien el camino hacia el Oscar es incierto, las producciones de este año destacan en la escena internacional. Es un momento excepcional para el cine argentino, donde cada película tiene el potencial de dejar su huella en la historia del cine.