Descubre África: Vuela a tu Aventura Diariamente

Etiopía, con su rica herencia cultural e impresionantes paisajes, se perfila como un nuevo favorito entre los viajeros argentinos en busca de aventuras únicas en África.

Etiopía se erige como uno de los lugares más cautivadores de África, ofreciendo una mezcla excepcional de historia, cultura y naturaleza. Con un creciente interés, hemos indagado en las maravillas que este país tiene para ofrecer y cómo los argentinos pueden acceder a ellas. Ethiopian Airlines, con frecuencias diarias desde Ezeiza, destaca diversos destinos imperdibles, como Lalibela, famosa por sus iglesias excavadas en roca; Gondar, la aclamada “Camelot de África” por sus castillos medievales; y Axum, hogar de antiguas ruinas arqueológicas.

Explorando la Capital y sus Alrededores

En Addis Abeba, la capital, los viajeros pueden visitar el Museo Nacional, donde se exhibe el famoso fósil de “Lucy”, además de disfrutar del bullicioso mercado de Merkato. Al norte, las montañas Simien ofrecen vistas de ensueño y una biodiversidad fascinante. El Valle del Omo es ideal para sumergirse en tradiciones culturales de diversas etnias, complementado por la belleza de los monasterios del lago Tana, la histórica ciudad de Harar y la vibrante Depresión del Danakil, un lugar extraordinario y colorido.

Viaje Directo a Etiopía en Menos de 16 Horas

Ethiopian Airlines conecta Argentina con Etiopía desde 2018, ofreciendo un vuelo diario desde Ezeiza. El despegue ocurre a las 21:30, llegando a Addis Abeba a las 19:30 hora local, incluyendo una parada técnica en San Pablo. Este recorrido de 16 horas se opera en un Boeing 777-200, que cuenta con 315 asientos distribuidos en cabina económica y ejecutiva.

África: Un Continente en Auge para los Viajeros Argentinos

En los últimos años, África ha capturado el interés de los viajeros argentinos, aumentando así el atractivo de experiencias culturales, safaris y aventuras naturales. Ethiopian Airlines facilita el acceso a Addis Abeba, posicionándose como la puerta de entrada a este diverso continente. El servicio de comidas a bordo incluye opciones variantes, con platos calientes desde la salida hasta la llegada, junto a una selección de bebidas, incluso alcohólicas, y un servicio «open bar» durante el trayecto. La cabina ejecutiva ofrece un menú a la carta, que incluye una degustación de la tradicional comida etíope, Injera.

Beneficios de un Stopover en Addis Abeba

A medida que países como Sudáfrica, Kenia, Tanzania, Marruecos y Egipto aumentan su popularidad entre los turistas argentinos, Ethiopian Airlines continúa expandiendo su red y mejorando las frecuencias de sus vuelos. El Aeropuerto Internacional de Addis Abeba Bole, uno de los más transitados en África, conecta a más de 22 millones de pasajeros al año, ofreciendo servicios modernos y cómodos lounges VIP. Además, aquellos con conexiones de entre 8 y 24 horas disfrutan de un paquete de stopover que incluye alojamiento, visado, transporte y comidas, brindando una experiencia enriquecedora sin complicaciones.