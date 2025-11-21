Descubre cuántos días de vacaciones te corresponden según tu antigüedad

Planificar tu tiempo de descanso anual es un derecho que tienen todos los trabajadores argentinos, pero muchos aún no saben cómo determinar la cantidad de días que les corresponden.

El descanso anual se encuentra respaldado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que define con claridad los derechos tanto para el sector privado como para el público. A continuación, te ofrecemos una guía práctica sobre la cantidad de días de vacaciones que puedes tomar, según tu antigüedad laboral.

Días de Vacaciones Según Antigüedad

La cantidad de días de descanso se calcula en función del tiempo trabajado hasta el 31 de diciembre de cada año. Aquí te mostramos la tabla de vacaciones:

Para menos de 6 meses de antigüedad

La LCT implementa un sistema proporcional. Así es como se desglosan los días:

Menos de 6 meses:

Entre 4 y 7 semanas trabajadas: 1 día

Entre 8 y 11 semanas: 2 días corridos

Entre 12 y 15 semanas: 3 días corridos

Entre 16 y 19 semanas: 4 días corridos

Más de 20 semanas: 5 días corridos

Para más de 6 meses de antigüedad

Si ya llevas más de 6 meses en la empresa, esto es lo que te corresponde:

Más de 6 meses hasta 5 años: 14 días corridos

Más de 5 y hasta 10 años: 21 días corridos

Más de 10 y hasta 20 años: 28 días corridos

Más de 20 años: 35 días corridos

Ten en cuenta: Algunos convenios laborales pueden ofrecer más días de vacaciones que los establecidos por la LCT.

¿Cuándo Puedes Tomarte las Vacaciones?

Las vacaciones deben ser otorgadas en el periodo legal que abarca del 1° de noviembre al 30 de marzo del año siguiente. Considera lo siguiente:

Si trabajas solo días hábiles, las vacaciones deben empezar un lunes (o el próximo día laboral si ese lunes es feriado).

Si trabajas días hábiles e inhábiles, el inicio se cuenta desde el día hábil después de tu descanso semanal.

La empresa debe comunicar la fecha de tus vacaciones con al menos 45 días de anticipación.

¿Es Posible Fraccionar las Vacaciones?

Sí, puedes solicitar dividir tus vacaciones, pero esto depende de la aprobación del empleador, quien debe garantizar que el fraccionamiento sea beneficioso para ambas partes.

¿Cómo se Remunera el Período de Vacaciones?

Las vacaciones son remuneradas y el monto debe ser abonado antes de iniciar el período de descanso. Deben reflejarse en el recibo de sueldo. El cálculo varía según la modalidad de pago:

Para trabajadores mensuales: se divide el salario por 25 y se multiplica por los días de vacaciones que correspondan.

Para trabajadores por hora o día: se paga lo que hubieras ganado el día anterior al inicio de tus vacaciones.

Recuerda que estas regulaciones solo aplican a empleados en relación de dependencia formal, excluyendo a trabajadores informales, monotributistas, autónomos e independientes.

Convenios que Ofrecen Más Días de Vacaciones

Pese a que la LCT establece mínimos legales, existen convenios colectivos que otorgan más días de descanso en distintas actividades, como:

Trabajadores judiciales, que disfrutan de ferias de verano e invierno.

Farmacéuticos y encargados de edificios, que tienen entre 12 y 28 días hábiles según su antigüedad.

Recuerda que ningún convenio puede ofrecer menos días que los estipulados por la ley.

¿Cómo Determinar Sin Errores Cuántos Días de Vacaciones Te Corresponden?

Para calcularlo correctamente, sigue estos pasos:

1. Verifica tu fecha de ingreso y antigüedad al 31 de diciembre.

2. Consulta si tu convenio colectivo otorga días adicionales.

3. Revisa si trabajas días hábiles, inhábiles o ambos, ya que esto afecta el inicio de las vacaciones.

4. Consulta con Recursos Humanos la liquidación antes de tus vacaciones.

Planifica tus vacaciones adecuadamente no solo para disfrutar de un merecido descanso, sino también para asegurarte de recibir el pago correspondiente y usar tus días de manera óptima.