Descubre Cuatro Formas de Ahorrar y Ganar en Dólares Sin Comprar Billetes

En un contexto económico más estable, muchos argentinos están reimaginando sus métodos de ahorro. La eliminación de restricciones cambiarias ha facilitado el acceso a nuevas alternativas que permiten proteger el capital en dólares, sin necesidad de adquirir billetes físicos.

La reciente liberalización del mercado de cambios ha dado paso a un horizonte inexplorado donde los instrumentos financieros permiten una dolarización indirecta. Esta tendencia ha crecido en popularidad, ofreciendo a los ahorristas formas más flexibles de resguardar su patrimonio.

CEDEARs: Dolarización sin Necesidad de Billetes

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) se han convertido en la opción preferida para muchos. Estos certificados representan acciones de empresas que cotizan en Wall Street, permitiendo su compra en pesos en la Bolsa local, lo que los convierte en una forma eficiente de acceder a la inversión global sin necesidad de dólares físicos.

La relación con el tipo de cambio financiero es directa: cuando incide un aumento en el dólar contado con liquidación (CCL), el precio de los CEDEARs también se incrementa. Así, ofrecen una cobertura cambiaria automática y acceso a gigantes como Nvidia, Amazon y Tesla, facilitando la inversión desde montos pequeños.

Fondos Comunes: Simplificando la Dolarización

Los fondos comunes de inversión (FCI) que trabajan con activos dolarizados son ideales para quienes prefieren dejar la gestión financiera en manos de especialistas. Estos fondos invierten en instrumentos como bonos del Tesoro estadounidense y ETFs, permitiendo a los inversores dolarizar sus ahorros sin comprar dólares directamente.

Además, ofrecen diversificación automática y liquidez diaria, lo cual resulta atractivo para aquellos con perfiles conservadores o moderados.

Bonos Soberanos: Rendimiento y Cobertura

Los bonos en dólares, como los de ley extranjera (GD30, GD35, GD38), ofrecen la posibilidad de dolarizar los ahorros mientras permiten un aumento en el valor en pesos con el crecimiento del dólar. Además, si el riesgo país disminuye, los bonos presentan la posibilidad de ganancias tanto por el aumento del dólar como por la apreciación del precio del bono.

Los bonos corporativos también son una opción viable, ya que muchos de ellos generan cupones en dólares, proporcionando ingresos sin la necesidad de adquirir billetes.

Stablecoins: ¿La Solución Instantánea?

Las stablecoins como USDT y USDC se han vuelto populares por su agilidad y flexibilidad. Su valor está atado al dólar, y se pueden adquirir desde Argentina en pocos minutos a través de plataformas reguladas, lo que ofrece la ventaja de operar las 24 horas del día.

Su capacidad para mover fondos fácilmente y la opción de inversión en el universo cripto las convierte en una opción atractiva para quienes buscan maximizar su flexibilidad.

Cuatro Opciones, Un Objetivo: Dolarizarse Eficazmente

Existen numerosas alternativas para adquirir dólares sin necesidad de comprar billetes físicos. Ya sean CEDEARs para acceso global, fondos dolarizados que simplifican la inversión, bonos que ofrecen cobertura y apreciación, o stablecoins que brindan velocidad, cada opción permite a los ahorristas explorar maneras efectivas de proteger su capital.