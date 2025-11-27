Descubre dos emocionantes excursiones a la Antártida para diciembre y principios de 2026

Descubre la Antártida: Excursiones Exclusivas desde Argentina

¿Siempre soñaste con explorar el continente blanco? Civitatis presenta dos emocionantes opciones que te llevan a la Antártida, desde un día de aventura hasta un crucero de 10 días desde Ushuaia.

Un Día en la Antártida: Aventura Única La primera experiencia te invita a pasar un día completo en la Antártida, comenzando con un vuelo directo desde Punta Arenas, Chile, hacia la majestuosa isla 25 de Mayo. Este icónico archipiélago de las Shetland es conocido por su importancia científica y natural, y ofrece un impactante panorama de glaciares y formaciones heladas. El vuelo, que cruza el famoso Pasaje de Drake, dura aproximadamente dos horas y aterriza en la base Presidente Frei, donde tendrás la oportunidad de recorrer las instalaciones e interactuar con el entorno helado. Las excursiones incluyen recorridos a pie y navegación en botes zodiac, ideales para avistar pingüinos y disfrutar de un paisaje inigualable. Este tour de 12 horas tiene un costo de U$S 6.600 por persona y ofrecerá salidas los días 13, 24 de diciembre; 7 y 13 de enero; 10 y 17 de febrero; y 12 y 20 de marzo.

Crucero por la Antártida: Un Viaje de Ensueño La segunda opción es un emocionante crucero de 10 días que zarpa desde Ushuaia. Este recorrido te llevará a través del Canal Beagle y el pasaje Drake, brindándote la oportunidad de contemplar la maravilla de la fauna antártica y los impresionantes témpanos de hielo. Durante el viaje, se programan desembarcos diarios en las zonas seguras elegidas por el capitán. Los destinos habituales incluyen bahía Paraíso, la colonia de pingüinos de Adelia y la bahía Neko. Cada excursión se realiza en lanchas zodiac, garantizando una experiencia cercana a la belleza natural del lugar. Además, los pasajeros disfrutarán de charlas educativas con expertos sobre la fauna marina, convirtiendo cada momento a bordo en una oportunidad de aprendizaje. Este increíble crucero tiene un precio a partir de $ 6.730 por persona y contará con salidas el 11, 20 y 29 de diciembre; 7, 16 y 25 de enero; y 25 de febrero; y 17 y 26 de marzo del próximo año.