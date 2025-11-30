Descubre el túnel submarino más largo y profundo del planeta

Noruega avanza hacia el futuro con un innovador proyecto de ingeniería que promete revolucionar la movilidad en su escarpada costa. El megatúnel submarino Rogfast, con una longitud impresionante y profundidades sin precedentes, está en camino de convertirse en un ícono de la infraestructura global.

Una Obra Sin Igual

Rogfast, que empezó su construcción en 2018, tuvo que detenerse en 2019 debido a sobrecostos, pero las obras se reanudaron en 2021. Este tunnel submarino se extenderá a lo largo de 26,7 kilómetros y alcanzará su punto más profundo a casi 392 metros bajo el nivel del mar, convirtiéndolo en el túnel viario submarino más largo y profundo del planeta.

El diseño incluye dos tubos con cuatro carriles, permitiendo una circulación continua. Además, se incorporará un ramal de aproximadamente 4 kilómetros hacia la isla Kvitsøy, ampliando así su alcance territorial.

Innovación y Renovación en el Transporte

Se espera que la inauguración de Rogfast para 2033 elimine varios tramos del actual servicio de ferris que conecta la autopista costera E39, sustituyéndolos con un trayecto que reducirá el tiempo de traslado de más de 20 horas a solo 35-40 minutos.

Impacto Económico y Logístico

Los especialistas destacan que esta nueva infraestructura tendrá un impacto logístico significativo. Mejorará el transporte de personas y mercancías, impulsará el turismo y conectará ciudades importantes como Stavanger y Bergen, al tiempo que disminuirá la dependencia de servicios marítimos, que a menudo se ven afectados por las condiciones climáticas adversas.

Desafíos Técnicos y Logros de Ingeniería

La construcción de Rogfast es considerada un esfuerzo de ingeniería sin precedentes. Los retos que incluye la perforación de roca submarina, el control de profundidad y presión, y la creación de sistemas de ventilación y autoevacuación lo convierten en un magnífico ejemplo de cómo la tecnología y la innovadora planificación pueden integrarse en un entorno natural desafiante.

Una Visión de Futuro

Para los ingenieros a cargo, Rogfast simboliza más que solo un túnel; representa la integración de la dramática geografía noruega mediante una infraestructura moderna que transformará la movilidad y conectará comunidades. «Si logramos cumplir con los plazos y cálculos, estaremos ante uno de los logros de ingeniería más audaces del planeta», aseguran.