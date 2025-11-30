Descubre la Esencia de una Especie: Un Perfil Revelador

¿Qué significa «instaurar» una filosofía? Étienne Souriau nos invita a explorar esta cuestión a través de su reciente publicación, «La instauración filosófica», un texto que ilumina las dinámicas de la creación filosófica.

Étienne Souriau (1892-1979), reconocido filósofo y académico, dedicó su vida a enseñar en instituciones de prestigio como Lyon y la Sorbona. Junto a su hija, aportó al campo del pensamiento con su «Vocabulario de estética». Tras años de olvido, su obra ha sido revitalizada por pensadores contemporáneos como Isabelle Stengers y Bruno Latour.

La Fuerza de la Instauración

En «La instauración filosófica», Souriau sostiene que la esencia del pensamiento reside en el acto de instaurar. Afirma que el “pensamiento instaurativo” se manifiesta de manera indiscutible en el ámbito literario, particularmente en los libros, donde se plasman los mensajes filosóficos. Este enfoque permite una conexión profunda entre la filosofía y las estructuras que la sostienen.

Construyendo Filosofemas

Para Souriau, el acto de pensar no es un mero flujo de ideas al azar, sino una construcción compleja conocida como «filosofemas». Estas entidades nacen de un proceso que, aunque imperfecto, da vida a lo que antes no existía. De esta manera, la filosofía se asemeja al arte, ambos requeridos para seguir ciertas reglas y procedimientos en su creación.

El Arte como Revelación

El autor también destaca cómo el arte tiene la capacidad de hacer lo invisible visible. Este concepto, que denomina “patuidad”, resalta cómo a través de la expresión artística las realidades se vuelven tangibles y accesibles, enriqueciendo nuestro entendimiento del mundo.

Una Filosofía Pluralista

Souriau sostiene que la «filosofía de las filosofías» ofrece un paisaje plural, donde la diversidad de pensamientos refleja la riqueza de la existencia. Cada filosofía, única y singular, actúa como un recorrido hacia nuevas realidades, brindando distintas maneras de acceder a lo real y proponiendo mundos alternativos.

Razones para Explorar «La instauración filosófica»

Este ensayo se convierte en un testimonio de la multiplicidad de enfoques cuya comprensión es vital para enfrentar los desafíos contemporáneos. La obra no solo invita a la búsqueda de conocimiento, sino que también nos insta a hallar nuestro lugar en las realidades que emergen de cada reflexión filosófica.

La instauración filosófica

Autor: Étienne Souriau

Género: ensayo

Otras obras del autor: El sentido artístico de los animales; Los diferentes modos de existencia; Tener un alma

Editorial: Cactus, $33.900

Traducción: Sebastián Puente