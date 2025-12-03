Descubre la Pura 80 Series: Innovación en su máxima expresión

La famosa marca china anuncia su regreso al mercado argentino con una línea de smartphones innovadores que promete impresionar a los fanáticos de la tecnología.

Huawei está lista para relanzar su serie de smartphones en Argentina antes de que termine 2025. Este esperado regreso contará con el lanzamiento de la HUAWEI Pura 80 Series, reconocida a nivel mundial por su excepcional calidad fotográfica.

A pesar de haberse concentrado en el ámbito de la nube y las telecomunicaciones en los últimos años, Huawei ha aclarado que nunca se retiró completamente del mercado argentino.

Nuevos Dispositivos y Funcionalidades Innovadoras

Además de los smartphones, Huawei presentará nuevos dispositivos como la HUAWEI WATCH GT 6 Series, que ofrece funciones avanzadas para cuidar la salud y el bienestar físico.

El Pura 80 Ultra y su Cámara Inigualable

En el centro de atención se encuentra el HUAWEI Pura 80 Ultra, considerado uno de los smartphones con la mejor cámara del mundo, según DXOMARK. Su Cámara HDR de Ultra Iluminación permite captar más luz que cualquier otro modelo disponible, garantizando fotografías claras y brillantes.

Otra de sus innovaciones es la Cámara Telefoto Dual Alternable, que ofrece la capacidad de alternar entre un zoom óptico de 3.7x y uno de 10x, lo que proporciona imágenes detalladas a largas distancias, similar a una cámara réflex profesional.

Resistencia y Carga Rápida

Los nuevos teléfonos cuentan con Kunlun Glass de segunda generación, que aumenta la resistencia a caídas en un 20% en comparación con el vidrio tradicional. El Pura 80 Ultra, en particular, utiliza Crystal Armour Kunlun Glass, ofreciendo hasta 25 veces más resistencia y 16 veces más protección contra rayones.

Batería de Vanguardia

Equipados con HUAWEI SuperCharge, los modelos Ultra y Pro pueden alcanzar velocidades de carga de hasta 100 W por cable y 80 W de manera inalámbrica, asegurando que tus dispositivos estén siempre listos para usar.

Software Avanzado Impulsado por IA

Huawei está llevando la experiencia del usuario al siguiente nivel con software innovador. Funciones como Instantánea Ultrarrápida permiten capturar objetos en movimiento sin desenfoque, gracias a la tecnología HUAWEI XD Motion. Además, herramientas como Mejor Expresión seleccionan automáticamente las mejores fotografías de cada persona.

Más Dispositivos en Camino

El regreso de Huawei no se limita solo a los smartphones. También se agregarán al mercado argentino:

Tabletas

Audífonos TWS

Smartwatches

Routers

Estos nuevos productos se presentarán el 15 de diciembre, una fecha clave para el regreso completo de Huawei a la tecnología en Argentina.